ماذا قال فالفيردي عن مباراة برشلونة وليون.. وعودة زيدان لقيادة ريال مدريد؟

علق إرنستو فالفيردي، المدير الفني لفريق برشلونة، على مواجهة فريقه أمام ليون، غدًا الأربعاء، على ملعب ”كامب نو“ في إياب الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا، ومعلقًا في الوقت نفسه على عودة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان لتدريب غريمه الأزلي والتقليدي ريال مدريد.

وقال فالفيردي في المؤتمر الصحفي للقاء، يوم الثلاثاء: ”فريق ليون يعلم أهمية تسجيل هدف خارج الملعب، لذلك ستكون المباراة صعبة علينا، علينا أن نكون قريبين من أجل تجاوز خطوطهم، والضغط من خلال التمريرات“.

وأضاف: ”سنتأهل للدور المقبل إذا نجحنا في تسجيل الفرص التي تتاح لنا عكس ما حدث في مباراة الذهاب“.

وتابع: ”نحن لا نشغل بالنا بما حدث العام الماضي أمام روما، شاهدنا جميع مباريات دوري الأبطال هذا الموسم لمعرفة خصومنا، وهذا لا يعني وجود أفضلية لنا من التعادل سلبيًا ذهابًا، الفريقان متعادلان، لذلك علينا الفوز فقط من أجل التأهل“.

وعن ديمبلي، أشار: ”سنرى قدرة اللاعب حتى اللحظة الأخيرة لنقرر هل سيشارك أم لا، إذا لم يكن بخير فلن يلعب، ولن نغامر به، مثلما حدث مع ميسي سابقًا“.

وواصل: ”كل شيء من الممكن أن يحدث في مباراة الغد، نحن نتحدث عن مباراة من 90 دقيقة فقط. مستعدون لتقديم مباراة جيدة، وسنحاول صنع أكبر خطورة ممكنة على المنافس“.

وأردف: ”نحن دائمًا نواجه، ونحاول مواصلة التمرير، دوري الأبطال شهد خروج فرق كبيرة مثل ريال مدريد، وسان جيرمان، ويجب أن نأخذ ذلك في عين الاعتبار، نحن نقدر ليون“.

وتطرق فالفيردي للحديث عن أسلحة ليون، موضحًا: ”موسى ديمبلي مهاجم خطير، ويستطيع التسجيل بشكل كبير، الفريق أيضًا يمتلك نبيل فقير، وتراوري، هم يمتلكون خط وسط، وهجومًا قادرًا على تشكيل الخطورة، وتسجيل الأهداف في مرمانا“.

وأكد مدرب برشلونة أن فريقه دفاعي بدرجة كبيرة، مشيرًا إلى أن لاعبي البلوغرانا سيحاولون التركيز، وأنه يتمنى أن يحالفه الحظ.

عودة زيدان

وعن عودة زيدان إلى ريال مدريد، قال: ”زيزو مدرب كبير، ويتولى مسؤولية فريق كبير، وسنتواجه مجددًا، لا يوجد لدي تعليق على هذا الأمر، هو اتخذ قراره، وسنتقابل مجددًا“.

وأكمل: ”دوري الأبطال بطولة مختلفة عن بقية البطولات، في تشامبيونز ليغ كل المباريات مهمة، نحن ندخل المباراة بتركيز خاص“.

وشدد: ”هناك احتمالات عديدة بشأن خطة الغد، سنرى، ونقرر بعد ذلك، لكني تقريبًا استقريت على الخطة، لا أركز كيف سيلعب المنافس“.