كل ما تريد معرفته عن مباراة بايرن ميونخ وليفربول في دوري أبطال أوروبا

يخوض فريق ليفربول الإنجليزي مهمة صعبة أمام مضيفه بايرن ميونيخ الألماني مساء الأربعاء في جولة الإياب بدور الستة عشر ببطولة دوري أبطال أوروبا.

يظل فريق ليفربول وصيف النسخة الماضية لدوري الأبطال باحثًا عن استكمال حلمه باستعادة اللقب القاري بعد غياب طويل وبالتحديد منذ تتويجه بلقب دوري أبطال أوروبا عام 2005.

ويأمل بايرن ميونيخ الحفاظ على تواجد الكرة الألمانية بعد خروج شالكه وبوروسيا دورتموند من هذه المرحلة والتقدم في مشواره للتتويج بلقب التشامبيونز ليج الذي حصده عام 2013.

موعد مباراة بايرن ميونخ وليفربول في دوري أبطال أوروبا

تقام المباراة في الساعة 23:00 مساء اليوم الأربعاء بتوقيت المملكة العربية السعودية على ملعب ”أليانز آرينا“ في مدينة ميونيخ الألمانية.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 1 بصوت المعلقين التونسي عصام الشوالي وخليل البلوشي.

تاريخ المواجهات وسيناريوهات التأهل

انتهى لقاء الذهاب بين الفريقين بالتعادل دون أهداف على ملعب آنفيلد وهو الأمر الذي يجعل الفوز بأي نتيجة كافيًا لتأهل أي فريق كما أن التعادل الإيجابي لصالح ليفربول والتعادل دون أهداف يمدد المباراة لوقت إضافي.

ويشهد التاريخ على المواجهة بين الفريقين في كأس الكؤوس الأوروبية عام 1971 بالدور الثاني وانتهى لقاء الذهاب بالتعادل دون أهداف ثم فوز بايرن بنتيجة 3-1، وصعد ليفربول لنهائي نسخة 1981 بسيناريو يتمنى تكراره في مباراة الليلة بعد أن تعادلا في إنجلترا دون أهداف ثم بهدف لكل منهما في ألمانيا.

وتقابل الفريقان في لقاء السوبر الأوروبي عام 2001 وفاز ليفربول بنتيجة 3-2 وتوج باللقب القاري.

أفكار بايرن

يعتمد بايرن على خبرات نجومه والاستفادة من عنصر الدعم الجماهيري لإسقاط ليفربول والتقدم بالبطولة القارية، وشدد المدرب نيكو كوفاتش المدير الفني للفريق البافاري على ضرورة تحقيق الفوز وعدم التفكير إطلاقًا في نتيجة لقاء الذهاب لأنها لا تضمن من الأساس إمكانية التأهل.

وأعلن بايرن جاهزية لاعبه الفرنسي كينجسلي كومان بعد تعافيه من الإصابة إلا أن الشكوك تحيط بالدفع به بشكل أساسي، ويغيب عن الفريق البافاري كورنتين توليسو بجانب توماس مولر وجوشوا كيميتش للإيقاف.

ويعتمد كوفاتش على تشكيلته الأقرب وتضم الحارس مانويل نوير وأمامه الرباعي توماس هاملز ونيكولاس سولي ورافينيا ودافيد آلابا في خط الدفاع مع ثنائي الارتكاز خافي مارتينيز وتياجو ألكانتارا وصانع الألعاب جيمس رودريجيز والجناحين فرانك ريبيري وسيرجي جنابري ويقود الهجوم روبرت ليفاندوفسكي.

أسلحة ليفربول

يعتمد ليفربول مع مدربه الألماني يورجن كلوب على انتفاضة نجومه التي بدأت بالفوز في الدوري على بيرنلي، وشدد كلوب على قدرة الريدز على عبور عقبة بايرن في عقر داره.

ويغيب جوزيف غوميز وديان لوفرين ونابي كيتا عن صفوف ليفربول، ويعتمد الريدز على تشكيلة تضم الحارس أليسون باكير وأمامه الرباعي فيرجيل فان ديك وجويل ماتيب وترينت أرنولد وأندري روبرتسون للدفاع وثلاثي الوسط جوردان هندرسون وجورجينهو فاينالدوم وفابينهو.

ويقود مثلث الهجوم محمد صلاح النجم المصري والسنغالي ساديو ماني والبرازيلي روبرتو فيرمينو، وأكد هاني رمزي مدرب منتخب مصر ومدافع كايزر سلاوترن الألماني الأسبق ل“إرم نيوز“ أن المواجهة لن تكون سهلة لأن ليفربول فريق يملك السرعات والفاعلية الهجومية موضحًا أن بايرن لديه أيضًا الخبرات التي تساعده لعبور المباراة.

وأضاف: ”الأطراف ستكون كلمة السر في اللقاء لأن بايرن يجيد استغلال الأجنحة وأيضًا ليفربول وهو ما يجعل المواجهة التكتيكية صعبة بين الطرفين“.