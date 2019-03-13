موعد مباراة ليفربول ضد بايرن ميونخ اليوم في دوري أبطال أوروبا

يواجه نادي ليفربول الإنجليزي نظيره بايرن ميونخ الألماني، مساء اليوم الأربعاء، بملعب ”أليانز أرينا“ بمدينة ”ميونخ“ الألمانية، في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكانت مباراة الذهاب التي جمعت بين الفريقين على ملعب ”أنفيلد“، معقل ليفربول، انتهت بالتعادل السلبي.

ويكفي ليفربول التعادل الإيجابي أو الفوز بأي نتيجة للعبور إلى الدور ربع النهائي بمسابقة دوري أبطال أوروبا، بينما يكفي بايرن ميونخ الفوز بهدف دون مقابل لتخطي دور الـ16.

الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ”يويفا“ قرر تعيين الحكم الإيطالي دانيلي أورساتو لإدارة المباراة.

ويفتقد بايرن ميونخ في مباراة اليوم جهود توماس مولر وجوشوا كيميتش بداعي الإيقاف، بينما تحوم الشكوك حول مشاركة الثنائي آريين روبين وكورنتين توليسو بسبب الإصابة، في حين يفتقد ليفربول جهودَ جو غوميز وتشامبرلين للإصابة وعدم الجاهزية، ولن يفتقد ”الريدز“ أي لاعب آخر بسب الإيقاف.

ويسعى الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، لاستعادة ذاكرة التهديف في مباراة اليوم، بعدما صام عن التسجيل في آخر 4 مباريات بمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما اكتفى بالتسجيل ثلاث مرات فقط في النسخة الحالية من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

موعد المباراة والقناة الناقلة

وتنطلق مباراة ليفربول وبايرن ميونخ في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة بتوقيت السعودية، وتذاع عبر قناة bein sports hd1، بصوت المعلقين عصام الشوالي وخليل البلوشي.