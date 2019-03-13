بعد ”ريمونتادا“ مباراة يوفنتوس وأتلتيكو مدريد.. كريستيانو رونالدو يرسل عناقًا حارًا لعشاق ريال مدريد (فيديو)

نشر برنامج ”الشيرنغيتو“ الإسباني الشهير فيديو عقب مباراة يوفنتوس وأتلتيكو مدريد، يظهر من خلال البرتغالي كريستيانو رونالدو، وهو يعانق مراسل القناة والصحفي إيدو أغيري، ويوجه رسالة لعشاق ناديه السابق ريال مدريد.

ويظهر في الفيديو عناق كبير ما بين كريستيانو وصحفي الشيرنغيتو، بعد ريمونتادا يوفنتوس أمام أتليتكو، حيث قال: ”أوصل هذا العناق لشيرنغيتو والصحفي الإسباني الشهير رونسيرو وإلى كل عشاق ريال مدريد“.

عناق كبير ما بين كريستيانو وصحفي الشيرنغيتو إيدو أغيري بعد ريمونتادا يوفنتوس أمام أتليتكو حيث قال :" أوّصل هذا العناق لشيرنغيتو ورونسيرو وإلى كل عشاق ريال مدريد ". pic.twitter.com/kDKzv4UMp0 — El Chiringuito Arabic (@ChiringuitoArab) March 13, 2019

وسجل كريستيانو رونالدو ثلاثية في شباك ضحيته المفضلة ليقود يوفنتوس لانتفاضة بالفوز 3-صفر على أتلتيكو مدريد بعد الخسارة ذهابًا 2-صفر والتأهل إلى دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا، يوم الثلاثاء.

ورغم تكتل أتلتيكو في الدفاع، نجح رونالدو في افتتاح التسجيل بضربة رأس في الدقيقة 27 وعادل النتيجة الإجمالية بعد ثلاث دقائق من الشوط الثاني بضربة رأس رائعة أخرى، وأحرز هدف التأهل عن طريق ركلة جزاء قبل خمس دقائق من نهاية الوقت الأصلي.

وهذه المرة الثامنة التي يسجل فيها رونالدو ثلاثة أهداف في مباراة واحدة بدوري الأبطال، ليعادل رقم غريمه ليونيل ميسي هداف برشلونة، كما أصبح رصيد الهداف التاريخي للمسابقة 124 هدفًا.

ورفع رونالدو الهداف التاريخي لريال مدريد، والذي يأمل في حصد اللقب للمرة السادسة مع ثلاثة فرق مختلفة بعدما توج أيضًا مع مانشستر يونايتد سابقًا، رصيده إلى 25 هدفًا في 33 مباراة في كل المسابقات أمام أتلتيكو.

وقال رونالدو البالغ عمره 34 عامًا: ”لهذا السبب ضمني يوفنتوس، حتى أساعد الفريق على القيام بأشياء لم يسبق أن فعلها. هذه العقلية المطلوبة للفوز بدوري أبطال أوروبا“.

ودافع أتلتيكو بشكل متكتل ولم يسدد أي كرة على المرمى، ودفع ثمن الاعتماد على أسلوب دفاعي حذر من المدرب دييغو سيميوني.