أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية هذا الصباح.. كريستيانو رونالدو يفرض سطوته

شكلت ”ريمونتادا“ يوفنتوس أمام أتلتيكو مدريد عبر ”هاتريك“ النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الحدث الأبرز في كل الصحف العالمية، التي أشادت بالنجم البرتغالي ووصفته بالأسطوري والوحش، الذي قتل أحلام أتلتيكو مدريد.

كما اهتمت الصحف بلقاء برشلونة وأولمبيك ليون واعتبرت النتائج السابقة في إياب دور الـ16 بمثابة تحذير للفريق الكتالوني الراغب في الفوز باللقب.

الصحف الإسبانية

”ماركا“ اهتمت ماركا بـ“هاتريك“ رونالدو في مرمى أتلتيكو مدريد والذي قاد من خلاله يوفنتوس للتأهل لربع نهائي دوري أبطال أوروبا، وكتبت: ”رونالدو يفرض سطوته.. في بطولته المفضلة“.

كما وجهت تحذيرًا لبرشلونة قبل مواجهته لأولمبيك ليون في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، وكتبت: ”تحذير مسبق لبرشلونة“.

وتحدثت الصحيفة عن النجمين إيسكو ومارسيلو اللذين تدربا، يوم الثلاثاء، بمفردهما رغم إلغاء زيدان المدرب الجديد لتدريبات الفريق.

موندو ديبورتيفو

تحدثت الصحيفة عن تأهل يوفنتوس لربع نهائي دوري أبطال أوروبا بعد فوزه على أتلتيكو مدريد بثلاثية نظيفة، وكتبت: ”رونالدو يحطم حلم أتلتيكو مدريد“، في إشارة لهاتريك النجم البرتغالي .

كما وصفت لقاء برشلونة وأولمبيك ليون ”مثل النهائي“، لكون لقاء الذهاب انتهى سلبيًّا.

بينما تحدثت عن انتقالات ريال مدريد المتوقعة، وكتبت: ”زيدان يشعل الميركاتو“.

سبورت

اعتبرت صحيفة ”سبورت“ الكتالونية لقاء برشلونة وأولمبيك ليون بمثابة لقاء الموسم، وكتبت: ”هنا نلعب كل شيء، رغم كون الفريق في طريقه نحو لقب الليغا وبلغ نهائي كأس ملك إسبانيا لكن دوري الأبطال يبقى الأهم“.

كما اعتبرت أن كريستيانو رونالدو طرد أتلتيكو مدريد من دوري أبطال أوروبا بعد توقيعه هاتريك في لقاء الإياب، ووصفت فوز مانشستر سيتي 7-0 أمام شالكة 04 بالنتيجة التاريخية للفريق الإنجليزي.

الصحف البريطانية

ذا صن

اهتمت الصحيفة الإنجليزية بفوز مانشستر سيتي 7-0 أمام شالكه الألماني في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، وكتبت: ”سيتي يوجه تحذيرًا لجميع منافسيه أوروبيًّا“، كما تحدثت عن الأرقام القياسية لفريق الإسباني بيب غوارديولا.

كما اهتمت الصحيفة بأزمة مدرب توتنهام ماوريسيو بوكيتينو مع الحكام، والذي أدت لإيقافه واتهامه بسوء السلوك.

الصحافة الإيطالية

توتو سبورت

شكل تأهل يوفنتوس لربع نهائي دوري أبطال أوروبا الموضوع الرئيس للصحيفة، وكتبت: ”يوفنتوس هائل قلب النتيجة على أتلتيكو مدريد بثلاثية رائعة من رونالدو، اليوفي في ربع النهائي والقرعة الجمعة“.

كورييه ديللو سبورت

كتبت الصحيفة حول تأهل يوفنتوس: ”الوحش الأسطوري كريستيانو رونالدو قلب النتيجة على أتلتيكو مدريد وقاد يوفنتوس لربع النهائي“، مع تصريحه ”أنا هنا من أجل ذلك“، كما أضافت أن أليغري لم يرتكب أي خطأ.

كما اهتمت الصحيفة بتواجد جينارو غاتوزو في دكة ميلان خلال الديربي أمام إنتر ميلان، وخطة رانييري لاستعادة روما لمستواه.

لاغازيتا ديللو سبورت

بدورها اختارت الصحيفة الحديث عن تأهل يوفنتوس لدور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، وكتبت: ”غضب رونالدو يقود السيدة العجوز لربع النهائي بهاتريك“.

فيما اهتمت أيضًا بقمة ميلان وأنتر ميلانو في ديربي الغضب، والذي سيكون حاسمًا في صراع الفريقين حول المركز الثالث في الدوري الإيطالي.

الصحافة الفرنسية

ليكيب

تحدثت الصحيفة الفرنسية عن لقاء برشلونة وأولمبيك ليون وكتبت عن الفريق الفرنسي: ”من هنا يتواجد التاريخ“، في إشارة لرغبة ليون في تحقيق المفاجأة وإقصاء برشلونة.

كما اهتمت بتأهل يوفنتوس على حساب أتلتيكو مدريد، وتألق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، وكتبت: ”رونالدو أسطوري“.