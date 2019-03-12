أهداف مباراة مانشستر سيتي وشالكة.. 7-0 لـ“السيتيزن“ (فيديو)

أهداف مباراة مانشستر سيتي وشالكة.. 7-0 لـ“السيتيزن“ (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

سجل سيرجيو أغويرو الهدف الأول لفريق مانشستر سيتي في شباك نظيره شالكة الألماني، في المباراة التي جمعتهما، مساء الثلاثاء، على ملعب ”الاتحاد“، في مدينة ”مانشستر“ الإنجليزية في إياب ثُمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكانت مباراة الذهاب التي جمعت بين الفريقين في ألمانيا، انتهت بفوز مانشستر سيتي بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وفي الدقيقة 38 أضاف سيرجيو أغويرو الثاني للألماني سيتي.

وفي الدقيقة 42 سجل ليروي سانيه الهدف الثالث للسماوي.

وفي الشوط الثاني عزز رحيم سترلينغ تقدم السيتي وأحرز الهدف الرابع، وأضاف برناردو سليفا الهدف الخامس في الدقيقة 70، وجودوين الهدف السادس، وخيسوس الهدف السابع.

من المنتظر أن يفتقد مانشستر سيتي في مباراة، اليوم، جهود الثلاثي: كيفن دي بروين، وجون ستونز، وفيرناندينيو، بسبب الاصابة.

ويسعى مانشستر سيتي إلى قطع خطوة جديدة نحو حصد لقب دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، وذلك بحجز مقعده في الدور ربع النهائي من منافسات البطولة.

ويدرك مانشستر سيتي أن الفرصة سانحة أمامه لاعتلاء عرش أوروبا، في ظل خروج معظم الأسماء الكبيرة إذ حجز حتى الآن كل من: مانشستر يونايتد الإنجليزي، ومواطنه وتوتنهام، وبورتو البرتغالي، وأياكس أمستردام الهولندي، بطاقات التأهل للدور ربع النهائي، وهي أندية لم تصل إلى هذا الدور الموسم الماضي.

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