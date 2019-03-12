أهداف مباراة مانشستر سيتي وشالكة.. 7-0 لـ“السيتيزن“ (فيديو)

سجل سيرجيو أغويرو الهدف الأول لفريق مانشستر سيتي في شباك نظيره شالكة الألماني، في المباراة التي جمعتهما، مساء الثلاثاء، على ملعب ”الاتحاد“، في مدينة ”مانشستر“ الإنجليزية في إياب ثُمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكانت مباراة الذهاب التي جمعت بين الفريقين في ألمانيا، انتهت بفوز مانشستر سيتي بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

مانشستر سيتي 1 × 0 شالكه | هدف اغويرو ???? .." pic.twitter.com/j3n9qXKqGh — ـ (@bMmgqiiNaTXccD3) March 12, 2019

وفي الدقيقة 38 أضاف سيرجيو أغويرو الثاني للألماني سيتي.

دوري ابطال اوروبا | مانشستر سيتي 2 × 0 شالكة | هدف الثاني مانشستر سيتي اقويرو هدف جميللللللللل ???????????????????????????????????????????????? اسيست رحيم بالكعب ???????????? HD Via : @if24hd__ pic.twitter.com/VXxTv3LlCr — فهد وصل ولكن متأخر (@Glov404) March 12, 2019

وفي الدقيقة 42 سجل ليروي سانيه الهدف الثالث للسماوي.

دوري ابطال اوروبا | مانشستر سيتي 3 × 0 شالكة | هدف الثالث مانشستر سيتي ساني HD Via : @if24hd__ pic.twitter.com/jmFHimlUAn — فهد وصل ولكن متأخر (@Glov404) March 12, 2019

وفي الشوط الثاني عزز رحيم سترلينغ تقدم السيتي وأحرز الهدف الرابع، وأضاف برناردو سليفا الهدف الخامس في الدقيقة 70، وجودوين الهدف السادس، وخيسوس الهدف السابع.

دوري ابطال اوروبا | مانشستر سيتي 4 × 0 شالكة | هدف الرابع مانشستر سيتي رحيم احتسبه الحكم بعد العودة للفار HD Via : @if24hd__ pic.twitter.com/xzpjG8i9Tl — فهد و الابطال قصة عشق (@GillW404) ١٢ مارس ٢٠١٩

دوري ابطال اوروبا | مانشستر سيتي 5 × 0 شالكة | هدف الخامس مانشستر سيتي بيرناردو سيلفا HD Via : @if24hd__ pic.twitter.com/opgDB8TgpV — فهد و الابطال قصة عشق (@GillW404) ١٢ مارس ٢٠١٩

دوري ابطال اوروبا | مانشستر سيتي 6 × 0 شالكة | هدف السادس مانشستر سيتي فودين HD Via : @if24hd__ pic.twitter.com/wXHaxhvW43 — فهد و الابطال قصة عشق (@GillW404) ١٢ مارس ٢٠١٩

دوري ابطال اوروبا | مانشستر سيتي 7 × 0 شالكة | هدف السابع مانشستر سيتي خيسوس HD Via : @if24hd__ pic.twitter.com/UQee3C2mxY — فهد و الابطال قصة عشق (@GillW404) ١٢ مارس ٢٠١٩

من المنتظر أن يفتقد مانشستر سيتي في مباراة، اليوم، جهود الثلاثي: كيفن دي بروين، وجون ستونز، وفيرناندينيو، بسبب الاصابة.

ويسعى مانشستر سيتي إلى قطع خطوة جديدة نحو حصد لقب دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، وذلك بحجز مقعده في الدور ربع النهائي من منافسات البطولة.

ويدرك مانشستر سيتي أن الفرصة سانحة أمامه لاعتلاء عرش أوروبا، في ظل خروج معظم الأسماء الكبيرة إذ حجز حتى الآن كل من: مانشستر يونايتد الإنجليزي، ومواطنه وتوتنهام، وبورتو البرتغالي، وأياكس أمستردام الهولندي، بطاقات التأهل للدور ربع النهائي، وهي أندية لم تصل إلى هذا الدور الموسم الماضي.