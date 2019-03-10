ليفربول يقلب الطاولة على بيرنلي ويواصل ملاحقة مانشستر سيتي على صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي (فيديو)

قلب نادي ليفربول تأخره 0/1 إلى فوز 4/2 على ضيفه بيرنلي، الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ 30 من الدوري الإنجليزي الممتاز، على ملعب أنفيلد.

وتقدم آشلي ويستوود بهدف مخادع لبيرنلي من ركلة ركنية في الدقيقة السداسة، وسط احتجاج لاعبي ليفربول؛ بسبب خطأ على الحارس أليسون بيكر.

ونجح ليفربول في إدراك التعادل في الدقيقة 19، بهدف من المهاجم البرازيلي روبرتو فيرمينو، بعد توغل على الجهة اليمنى من النجم المصري محمد صلاح.

وأنهى ليفربول الشوط الأول متقدمًا 2/1 بعدما سجل مهاجمه السنغالي ساديو ماني الهدف الثاني في الدقيقة 29، بعد خطأ من دفاع بيرنلي.

ومنح توم هيتون حارس بيرنلي الكرة إلى محمد صلاح، لكنه فشل في استغلالها، لتصل إلى روبرتو فيرمينو الذي سجل الهدف الثاني له، والثالث لليفربول في الدقيقة 67.

ورفع الفوز رصيد ليفربول إلى 73 نقطة ليظل في المركز الثاني، وبفارق نقطة وحيدة عن مانشستر سيتي المتصدر.

وقلص يوهان بيرغ جودموندسون النتيحة إلى 3/2 بهدف في الدقيقة 90+1، لكن ساديو ماني أعاد الفارق إلى هدفين بعدما سجل الهدف الثاني له والرابع لليفربول في الدقيقة 90+3.

هدف بيرنلي على ليفربول ولكن سيدي الحكم هناك خطأ على الحارس أليسون#ليفرًبول_بيَرنلي pic.twitter.com/H7GXZYWY42 — Abdellatif GooL (@GoolAbdellatif) ١٠ مارس ٢٠١٩