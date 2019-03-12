مانشستر سيتي يسحق شالكة بسباعية ويعبر لربع نهائي دوري أبطال أوروبا (فيديو)

لقن فريق مانشستر سيتي الإنجليزي ضيفه شالكه الألماني درساً في فنون كرة القدم وتغلب عليه 7-0 اليوم الثلاثاء في إياب دور الستة عشر ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت في ألمانيا انتهت بفوز مانشستر سيتي 3-2 ليصعد إلى دور الثمانية بمجموع مباراتي الذهاب والإياب 10-2.

وسجل أهداف مانشستر سيتي كل من سيرخيو أجويرو (هدفان) في الدقيقتين 32، من ركلة جزاء والدقيقة 38، وأضاف ليروي ساني (هدفين) في الدقيقتين 43 و56، ثم سجل بيرناردو سيلفا هدفا في الدقيقة 71، وفيل فودين في الدقيقة 78، ثم اختتم غابرييل خيسوس مهرجان الأهداف في الدقيقة 85.

مانشستر سيتي 1 × 0 شالكه | هدف اغويرو ???? ..“ pic.twitter.com/j3n9qXKqGh — ـ (@bMmgqiiNaTXccD3) ١٢ مارس ٢٠١٩

مانشستر سيتي 2 × 0 شالكه | هدف اغويرو ???? ..“ pic.twitter.com/fUfFItS51A — ـ (@bMmgqiiNaTXccD3) ١٢ مارس ٢٠١٩

مانشستر سيتي 3 × 0 شالكه | هدف ساني ???? ..“ pic.twitter.com/XfXQAi2gFX — ـ (@bMmgqiiNaTXccD3) ١٢ مارس ٢٠١٩

دوري ابطال اوروبا | مانشستر سيتي 4 × 0 شالكة | هدف الرابع مانشستر سيتي رحيم احتسبه الحكم بعد العودة للفار HD Via : @if24hd__ pic.twitter.com/xzpjG8i9Tl — فهد و الابطال قصة عشق (@GillW404) ١٢ مارس ٢٠١٩

دوري ابطال اوروبا | مانشستر سيتي 5 × 0 شالكة | هدف الخامس مانشستر سيتي بيرناردو سيلفا HD Via : @if24hd__ pic.twitter.com/opgDB8TgpV — فهد و الابطال قصة عشق (@GillW404) ١٢ مارس ٢٠١٩

دوري ابطال اوروبا | مانشستر سيتي 6 × 0 شالكة | هدف السادس مانشستر سيتي فودين HD Via : @if24hd__ pic.twitter.com/wXHaxhvW43 — فهد و الابطال قصة عشق (@GillW404) ١٢ مارس ٢٠١٩