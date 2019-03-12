مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا‎

يشهد، اليوم الثلاثاء، مباريات قوية للغاية إذ تجمع الأولى بين يوفنتوس وأتليتكو مدريد في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

ويستضيف يوفنتوس منافسه أتليتكو بعدما خسر ذهابًا في إسبانيا بهدفين دون ردٍ، ويعلّق عليها حفيظ دراجي، وسوار الذهب.

وستقام المباراة في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة بتوقيت السعودية عبر قناة ”بي إن سبورتس 1“.

وعبر قناة ”بي إن سبورتس 2“ في الوقت ذاته سيواجه مانشستر سيتي منافسه شالكة على ملعب الاتحاد بعد الفوز ذهابًا بثلاثة أهداف لهدفين.

وغدًا الأربعاء، يستعد المتابعون لمباراتين مثيرتين أيضًا، إذ يواجه برشلونة الإسباني نظيره ليون الفرنسي، وتنطلق المباراة في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة بتوقيت السعودية، عبر قناة beIN SPORTS HD 2، بتعليق حفيظ دراجي، وعلي محمد علي، وانتهت مواجهة الذهاب بالتعادل السلبي.

وفي نفس التوقيت، تنطلق مباراة بايرن ميونخ الألماني وليفربول الإنجليزي، عبر قناة beIN SPORTS HD 1، بتعليق عصام الشوالي، وخليل البلوشي، حيث انتهت مباراة الذهاب بالتعادل السلبي بين الفريقين.