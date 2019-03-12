كل ما تريد معرفته عن مباراة يوفنتوس وأتلتيكو مدريد اليوم في دوري أبطال أوروبا

تتجه الأنظار إلى إيطاليا لمتابعة موقعة يوفنتوس الإيطالي، ضد ضيفه أتلتيكو مدريد الإسباني في قمة مباريات، اليوم الثلاثاء، بجولة الإياب بدور الستة عشر ببطولة دوري أبطال أوروبا.

ويسعى يوفنتوس لحسم الفوز على حساب أتلتيكو مدريد، من أجل التأهل لربع النهائي بالبطولة القارية التي يبحث عن تحقيق لقبها ”السيدة العجوز“ بعد غياب.

وتستعرض ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز ملامح موقعة يوفنتوس وأتلتيكو مدريد:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة في الساعة 23:00 مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت مكة المكرمة على ملعب ”أليانز ستاديوم“ في مدينة تورينو الإيطالية.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 1 بصوت المعلقين حفيظ دراجي وسوار الذهب.

ريمونتادا يوفنتوس

يأمل يوفنتوس أن يحقق الريمونتادا، بعد خسارته أمام أتلتيكو مدريد بثنائية دون رد في لقاء الذهاب بإسبانيا.

ويسعى يوفنتوس للفوز بهدفين نظيفين أو بفارق 3 أهداف من أجل التأهل لربع النهائي وعبور عقبة أتلتيكو مدريد، وتقابل الفريقان من قبل في نسخة 2014 بدور المجموعات، بعدما فاز أتلتيكو مدريد بهدف في إسبانيا وتعادلا في إيطاليا.

أسلحة يوفنتوس

تبدو الأجوء مشتعلة في موقعة يوفنتوس وأتلتيكو مدريد في معسكر البيانكونيري، خاصة أن المدرب ماسيمو أليغري رد بجرأة على أنباء رحيله عن السيدة العجوز، وأكد أن الفريق معه قدم أداءً مختلفًا وأصبح له طموح كبير من أجل التتويج بلقب أوروبا، وليس مجرد التأهل لدور الستة عشر.

وأكد أليغري أن فريقه إذا أطاح بأتلتيكو مدريد سيكون قد قدم فعلًا بطوليًا، موضحًا أن الفريق جاهز لموقعة ”الروخي بلانكوس“، من أجل حصد الانتصار، وحسم التأهل إلى ربع النهائي.

يفتقد يوفنتوس خدمات خوان كوادرادو وسامي خضيرة ودوغلاس كوستا وأليكس ساندرو وهي غيابات مؤثرة في صفوف السيدة العجوز، ولكن الأنظار تتجه إلى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي يقود الهجوم وبجواره ماريو مانزوكيتش وخلفهما باولو ديبالا اللاعب الموهوب.

ويعتمد اليوفي على مثلث وسط الملعب بقيادة ميراليم بيانيتش وبلايس ماتويدي ورودريغو بينتاكور، بينما يلعب في خط الدفاع جورجيو كيليني وليوناردو بونوتشي وجواو كانسيلو وماتيا دي تشيلو مع الحارس فويتشيك تشيزيني.

أتلتيكو مدريد وخطة سيميوني

يراهن أتلتيكو مدريد على خطة المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني ويغيب عن الروخي بلانكوس الظهير الأيسر فيليبي لويس ولوكاس هيرنانديز وتوماس بارتي ودييغو كوستا.

ويعتمد سيميوني على غلق دفاعاته مع تألق الحارس يان أوبلاك ورباعي الخط الخلفي دييغو جودين وخوسيه خيمينيز وسانتياغو أرياس وخوانفران للدفاع، ويقود خط الوسط رودريغو وساؤول نيغويز وأنخيل كوريا وكوكي.

ويعول المدرب الأرجنتيني على الثنائي الهجومي ألفارو موراتا وأنطوان غريزمان لهز شباك اليوفي، وأكد هيثم فاروق مدافع فريق فينورد الهولندي الأسبق لـ“إرم نيوز“ أن موراتا وغريزمان يهددان دفاع يوفنتوس بوضوح، خاصة أن الفريق الإسباني لديه طموح كبير في تسجيل هدف لزيادة صعوبة مهمة السيدة العجوز.

وأوضح أن وجود رونالدو سيمثل ضغطًا على دفاع يوفنتوس مع ديبالا الذي يحتاج لزيادة فاعليته الهجومية، خاصة أنه لاعب موهوب، ولكنه يفتقد التفاعل بشكل أكبر على المرمى.