كيلليني قبل مباراة يوفنتوس وأتلتيكو مدريد: خسارة الذهاب تحرمني من النوم

قال جيورجيو كيلليني قائد يوفنتوس بطل الدوري الإيطالي إن فريقه سيواجه فريقًا شبيهًا به بشكل كبير عندما يلعب أمام اتلتيكو مدريد صاحب النهج العملي والذي يتسم بالقوة في دوري أبطال أوروبا غدًا الثلاثاء.

وأضاف كيلليني أن فريقه القادم من تورينو، والذي يتراجع بنتيجة 2/0 منذ مباراة الذهاب في دور الـ 16، يعرف بالضبط ما ينتظره من فريق المدرب دييغو سيميوني.

وقال كيلليني للصحفيين: ”إنه فريق يدافع بشكل جيد وهذا ليس بجديد عليه. إنه الفريق الأوروبي الذي يشبهنا…فريق قوي من الصعب التسجيل في شباكه. أضعه دومًا في مكانة عالية“.

وأضاف ”هذا لا يعني إنني أقول إننا لا يمكننا التسجيل في مرماه…وذلك لأن لديه نقاط ضعف أيضًا“.

ونال يوفنتوس 7 ألقاب متتالية لدوري الدرجة الأولى الإيطالي لكن لقب دوري الأبطال لا يزال يعاند كيلليني حتى الآن. وكان كيلليني، الذي انضم للفريق في 2005، قد شهد خسارة يوفنتوس في نهائي دوري الأبطال عامي 2015 و2017.

ويفكر المدافع الإيطالي في مباراة الغد أمام أتلتيكو مدريد منذ الهزيمة في مباراة الذهاب قبل 3 أسابيع.

وقال اللاعب البالغ من العمر 34 عامًا: ”نفكر جميعًا في هذا الأمر. كل ليلة وقبل أن أخلد للنوم، أفكر في هذا الأمر“.

ولم يستطرد ماسيمليانو آليغري مدرب يوفنتوس في مسألة ما إذا كان سيلجأ لصانع اللعب باولو ديبالا خلال اللقاء.

وقال: ”لم أقل إنه سيلعب ولم أقل العكس. لا زلت أفكر“.

”أتلتيكو مدريد أحد أفضل الفرق في أوروبا وكان ذلك هو الحال في آخر 10 سنوات بعد حصده 3 ألقاب للدوري الأوروبي إضافة لبلوغه نهائي دوري الأبطال مرتين“.

وأضاف كيلليني ”إنها مباراة رائعة في دور الـ 16 ويجب أن نرتقي لمستوى المهمة الملقاة على عاتقنا. إذا ما استطعنا قلب نتيجة مباراة الذهاب، فسيكون ذلك حدثًا استثنائيًا“.

”لكن لا يجب علينا التفكير في أننا فزنا بكل شيء. يجب أن نظل في حالة هدوء“.

موعد المباراة القنوات الناقلة:

تقام المباراة اليوم الإثنين، الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة، 22:00 بتوقيت القاهرة.

وتنقل المباراة على قناة beIN SPORTS HD 1

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