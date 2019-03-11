مباراة يوفنتوس وأتلتيكو مدريد.. ماسيميليانو آليغري يضحي بنجمه أمام الروخي بلانكوس

أفادت تقارير صحفية إيطالية، الإثنين، أن المدرب ماسيميليانو آليغري، المدير الفني ليوفنتوس الإيطالي، يفكر في إجلاس نجمه الأرجنتيني باولو ديبالا على مقاعد البدلاء، أمام أتلتيكو مدريد، الثلاثاء، في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وبحسب موقع ”كالتشيو ميركاتو“، فإن ديبالا مهدد بالجلوس على مقاعد البدلاء، أمام أتلتيكو مدريد، في حين سيكون فيديريكو بيرنارديسكي أساسيًا.

وتابع الموقع، أن ماسيميليانو آليغري يدرس اللعب بتكتيك مختلف، من خلال اللعب بـ 3 لاعبين في خط الدفاع، بتواجد مارتنت كاسيريس بجانب الثنائي جورجيو كيلليني وليوناردو بونوتشي.

وختم ”كالتشيو ميركاتو“، أن الظهير الأيمن البرتغالي جواو كانسيلو، قد يلعب على الجهة اليسرى، لتقديم الدعم الهجومي والدفاعي بتلك الناحية.

وحقق أتلتيكو مدريد فوزًا ثمينًا في مباراة الذهاب بنتيجة 2/0، ما يعني أن يوفنتوس بحاجة إلى الفوز بفارق 3 أهداف للتأهل إلى الدور المقبل.