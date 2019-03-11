هل يغيب روبرت ليفاندوفسكي عن مباراة بايرن ميونخ وليفربول؟

أثار النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم نادي بايرن ميونخ الألماني، جماهير الفريق، قبل المباراة المرتقبة أمام ليفربول الإنجليزي، في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأوضح الحساب الرسمي لبايرن ميونخ على موقع ”تويتر“، الإثنين، أن ليفاندوفسكي غاب عن التدريبات الجماعية للنادي البافاري.

وأضاف البيان أن ليفاندوفسكي، البالغ من العمر 30 عامًا، اكتفى بخوض تدريبات منفردة داخل مركز الأداء، إلى جانب الثنائي آريين روبن وكورينتين توليسو.

وأضاف بايرن ميونخ، أن المهاجم الألماني توماس مولر غاب كذلك عن المران، وأن غيابه جاء لأسباب عائلية.

ويستضيف بايرن ميونخ منافسه ليفربول، على ملعب آليانر آرينا، الأربعاء، في إياب دور الـ 16، وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بالتعادل السلبي على ملعب أنفيلد معقل ليفربول.