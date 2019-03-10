مباراة بايرن ميونخ وليفربول.. النادي البافاري يستعيد لاعبين مهمين

استعاد بايرن ميونخ الألماني، لاعبين مهمين، قبل مواجهة ليفربول الإنجليزي، في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، على ملعب آليانز أرينا، الأربعاء.

وبحسب صحيفة ”بيلد“ فإنَّ الظهير النمساوي دافيد ألابا، عاد للمشاركة في التدريبات، بعدما غاب عن مواجهة فولفسبورغ، السبت، في الدوري الألماني.

كما شهدت التدريبات مشاركة الفرنسي كينغسلي كومان، في أجزاء منها، ليبدأ خطوة جديدة للعودة إلى الملاعب، بعد غيابه في آخر أسبوعين بسبب الإصابة.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بالتعادل السلبي على ملعب أنفيلد، معقل ليفربول، وفوز أي نادٍ يؤهله إلى ربع النهائي، لكن التعادل الإيجابي بأي نتيجة يعني تأهل ليفربول إلى الدور المقبل.

ويعود آخر لقب لبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا إلى موسم 2012/2013، بينما آخر لقب لليفربول في البطولة فيعود إلى موسم 2004/2005.