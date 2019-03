ملخص أخبار أندية ريال مدريد وبرشلونة والدوريات الخمس الكبرى‎

شهدت الساحة الكروية، الاثنين، العديد من الأحداث المهمة، التي كان أبرزها عودة الفرنسي زين الدين زيدان لتدريب نادي ريال مدريد الإسباني، بعد غياب لم يستمر سوى 8 أشهر وبضع أيام فقط.

مفاجأة زيدان في ريال مدريد

وجاء الإعلان الرسمي عن عودة زيدان إلى ريال مدريد على العكس من كل التوقعات، والترشيحات، التي كانت تصب في مصلحة البرتغالي جوزيه مورينيو.

ويبدو أن إدارة نادي ريال مدريد، وعلى رأسها الرئيس فلورنيتنو بيريز، رفضت المغامرة بعودة مورينيو، خاصة بعد تهديد عدد من اللاعبين الكبار بالرحيل عن النادي الملكي حال عودة مورينيو، وعلى رأسهم القائد سيرجيو راموس وغاريث بيل وكريم بنزيما ومارسيلو.

وحقق زيدان رفقة ريال مدريد إنجازًا تاريخيًا يصعب تكراره، بعد أن تُوّج الملكي بلقب دوري أبطال أوروبا 3 مواسم متتالية، وبعد رحيل ”زيزو“ خرج ريال مدريد من دور الـ16 من البطولة، أمام أياكس أمستردام الهولندي في فضيحة مدوية، وخسر كأس الملك أمام برشلونة، وابتعد عن المنافسة على لقب الدوري، الليغا.

وبحسب صحيفة ”فرانس فوتبول“ الفرنسية، فإن إدارة ريال مدريد لن تكتفي بعودة زيدان، بل رصدت 300 مليون يورو لتعزيز صفوف الفريق، حتى لا يتكرر خطأ الموسم الجاري، عندما رفضت الإدارة تدعيم الصفوف بعد رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس الإيطالي.

وبدأت التقارير تشير إلى الصفقات المتوقعة لريال مدريد، وعلى رأسهم البلجيكي إدين هازارد لاعب تشيلسي، ويبدو أن الملكي في طريقه لمفاجأة أخرى مدوية، سيكون عنوانها البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم برشلونة السابق، وباريس سان جيرمان الحالي.

برشلونة يحصن نجمه

أعلن نادي برشلونة الإسباني تجديد عقد ظهيره الأيسر جوردي ألبا حتى العام 2024.

وظهر ألبا بجوار رئيس النادي الكتالوني جوسيب ماريا بارتوميو، في مؤتمر صحفي ظهر اليوم الاثنين.

ولجأ برشلونة إلى تحصين جوردي ألبا، البالغ من العمر 29 عامًا، بشرط جزائي يبلغ 500 مليون يورو، في درس جديد تعلمه برشلونة بعد رحيل نيمار عن البلوغرانا، مستغلًا الشرط الجزائي الذي كان يبلغ وقتها 222 مليون يورو.

???? @JordiAlba: ”I am very grateful to the Club, it is a very emotional and very special moment“ ???????? #ForçaBarça pic.twitter.com/zMgpmLrkJ4

— FC Barcelona (@FCBarcelona) March 11, 2019