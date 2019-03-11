ماذا قال زيدان بعد عودته لتدريب ريال مدريد؟

عقد ريال مدريد الإسباني مؤتمرًا صحفيًا في ملعبه سانتياغو برنابيو؛ لتقديم مدربه الفرنسي زين الدين زيدان لوسائل الإعلام.

وفيما يلي أبرز ما جاء في المؤتمر الصحفي لتقديم زيدان مدربًا لريال مدريد.

ما هي مشاعرك بالعودة إلى ريال مدريد؟

زيدان: مشاعر إيجابية وأنا سعيد بالعودة إلى هنا، لم أذهب بعيدًا عن ريال مدريد، وأنا مسرور للعمل في هذا النادي الكبير ومع هذا الفريق الرائع“.

ما الذي تغيّر من لحظة قرارك المغادرة والعودة الآن؟

زيدان: قررت الرحيل طلبًا للراحة، والآن عدت لمساعدة ريال مدريد، الفريق بحاجة للتغيير، ريال مدريد حقق العديد من الألقاب، والآن وقت التغيير في العديد من الأمور، قررت العودة لأن الرئيس اتصل معي، وبما أنني أعشق ريال مدريد وأحترم رئيسه قررت العودة من جديد، فبعد 9 أشهر لدي رغبة للعودة من جديد للتدريب، بعد نهاية الموسم الماضي كان عليّ اتخاذ قرار الرحيل من أجل الصالح العام وضرورة التغيير وهذا ما حدث.

ما هي المسؤولية التي تتحملها مع العودة ثانية؟

زيدان: مسؤولية كبيرة، عندما أنظر للاعبين أرى في وجوههم عشق النادي، وأنا كذلك أعشق هذا النادي، وما أريده الآن هو أنني لن أنسى ما فزنا به ولن أنسى الأمور السيئة التي فعلناها جميعًا في العام الماضي، لقد خسرنا لقب الدوري وخسرنا الكأس، نعم فزنا بلقب دوري الأبطال ولكن ندرك جيدًا أين نتواجد، وهذه هي الحياة تحتوي لحظات جيدة وأخرى سيئة، لكن لدي الطموح والرغبة والشغف الذي لا يمكن نزعها من داخلي، عدت من جديد لمساعدة الفريق على العودة للطريق الصحيح.

هل كان من الصعب إقناعك بالعودة من جديد وهل لديك سلطات جديدة؟

زيدان: علينا تغيير الكثير من الأمور في الفريق، وعلينا بدء التغيير من العام القادم، ولدينا حاليًا الكثير من الوقت للحديث مع الرئيس حول التغييرات القادمة، ما سنركز عليه حاليًا استكمال الليغا، فأمامنا 10 مباريات ويجب أن ننهي الليغا بمركز متقدم.

ما الذي تغيّر فيك منذ قرارك الرحيل والعودة من جديد؟

زيدان: سأكرر ما قلته، أريد أن أكون واضحًا، عندما غادرت النادي كان أمرًا ملحًا بالنسبة لي، غرفة الملابس واللاعبون كانوا بحاجة للتغيير، وبعد عامين ونصف العام والفوز بكل الألقاب كان لا بد من التغيير، أعرف جيدًا كيف هو هذا النادي والأمور ليست بالسهولة فيه، لذلك كان قرار الرحيل هو الأنسب، وقرار العودة حاليًا أعتقد أنه مناسب، لذلك لم أذهب إلى أي نادٍ آخر رغم العروض التي تلقيتها، وأنا أعود حاليًا إلى ريال مدريد.

ما الذي جال بخاطرك عندما استقبلت مكالمة رئيس النادي؟

زيدان: العودة فقط، وأنا هنا الآن.

كان هناك بعض الشكوك بعودتك، هل كان لديك أيضًا تلك الشكوك؟

زيدان: عندما أسمع كل ما يقال، لم أرغب في الخروج بالمؤتمر من أجل الكلام، لم أجرِ أية مقابلة صحفية خلال الأشهر التسعة السابقة، عندما هاتفني الرئيس بيريز لم أتمكن من رفض طلبه، هو يعلم جيدًا ما الذي يحدث للاعبين والمدربين، وما يدور بخاطر الشخص عندما لا يتوج بالألقاب، وهو أمر يؤدي لهبوط بالمستوى، كنت أعاني وأنا أرى اللاعبين يعانون وهم يفشلون بالفوز بأي لقب، كنت أول من يشعر بهذا الشعور، كنت مدربًا في الموسم الماضي، وحدث ذات الأمر معي، ما نحتاجه هو البدء بالاستعداد لبقية مباريات الدوري وما الذي سيحدث الموسم المقبل.

هل ترغب بعودة كريستيانو رونالدو من جديد؟

زيدان: لا أفكر بهذا الأمر الآن، علينا التفكير بمباريات الليغا، رحل كريستيانو رونالدو ولا يمكن تغيير التاريخ، لقد كان من أفضل لاعبي ريال مدريد ولكن لا أستطيع الحديث عن الأمر الآن.

هل تعتقد أن ما تحقق سيتكرر في المستقبل أم أنه مستحيل؟

زيدان: تاريخ هذا النادي لا يمكن تغييره، وأنا سعيد بكوني جزءًا من هذا النادي الكبير، ما أفكر فيه حاليًا هو مباراة السبت، أمامنا 4 أيام لهذه المباراة، وعلينا الاستعداد لها.

ما هو الأمر الذي حفّزك للعودة من جديد أم أن ذلك كان مخاطرة بما حققته في العامين ونصف الماضيين؟

زيدان: لم أفكر بهذه الطريقة، ولو فكرت بها لما كنت هنا، قلبي قال لي إنني ابتعدت 9 أشهر، ورئيس النادي دعاني للعودة، ربما قبل 4 أشهر لم يكن الوضع كذلك، لكن حاليًا لدي الرغبة من جديد، وهي فرصة مناسبة للعودة لتدريب النادي.

لم يكن من الأفضل أن تعود مع بداية الموسم؟ هل كان لديك بعض الشكوك قبل رحيلك؟

زيدان: لم يساورني أي شك عندما رحلت عن النادي، لكن القرار كان بالنسبة لي هو في صالح الفريق.

ما الذي رأيته خلال 9 أشهر في أن ريال مدريد يمكن أن يعود للفوز؟

زيدان: تبقى الآن 11 مباراة، سنحاول أن ننهي الموسم بأفضل شكل ممكن، وسننظر بعدها لما يحدث في الموسم القادم، ما كان يحتاج له الفريق تغيير الحقبة بعد الفوز والتتويج بكل الألقاب، ولكن أكرر مرة أخرى، هذا هو كل شيء، أقول كل ما أفكر فيه وما فكرت به عندما غادرت النادي في تلك الحقبة، الآن الأمر مختلف، لقد مرت 9 أشهر، وجاءت بعد ذلك مكالمة رئيس النادي.

هل كانت 9 أشهر كافية للعودة لمشروعك بشكل أفضل

زيدان: كنت خلال هذه الِأشهر التسعة داخل مدريد وأشحن طاقتي من أجل العودة.

من سيكون معك في الطاقم المساعد؟

زيدان: نفس الطاقم الحالي.

هل كنت تتابع الفريق خلال الموسم؟

زيدان: ما أريده أن أكون مع اللاعبين ومتابعتهم، كنت خلال الموسم أتابعهم وكنت موجودًا في الملعب، اللاعبون هم من يجب أن يعرف أنه كان عامًا صعبًا، ليس من السهل أن تفوز، في بعض الأحيان يجب أن تتقبل التغيير ولكن عندما تصل إلى القمة يجب أن تعلم من وقت لآخر أنك معرض لبعض الأمور السيئة، وهو ما حدث بالفعل، سأحاول إعادة الروح التنافسية للجميع.

ما الذي قاله لك الناس المقربون منك وفي الشارع حول ما يحدث لريال مدريد؟

زيدان: تحدثوا عن أمور عديدة، الكل كان يشكرني عما فعلته للنادي ولكن كانت هناك بعض الأمور والظروف الصعبة، ولا أظن أن الأمور كانت معي جيدة أيضًا.

قلت إنك قمت ببعض الأخطاء، ما هي هذه الأخطاء؟

زيدان: قمت بالعديد من الأمور السيئة، الخروج من الكأس كان صعبًا، وعدم الفوز بلقب الدوري كان سيئًا، وأنا كنت المسؤول عن ذلك كوني كنت المدرب في ذلك الوقت، لن ألوم أي شخص آخر، المدربون الذين جاؤوا هنا سواء جولين لوبتيغي أو سانتياغو سولاري قّدما ما يحتاجه الفريق، لن أتحدث عنهما الآن، ولكن ما أتطلع له الآن هو المستقبل والفوز بكل شيء، لكن أولًا عليّ أن أتحدث مع اللاعبين.

هل تعتقد أن هناك غضبًا عامًا من جمهور ريال مدريد برحيلك بتلك الطريقة المفاجئة؟

زيدان: من الطبيعي أن يقول كل شخص ما يشعر به، ما كنت أشعر به عندما رحلت، جعلني اتخذ هذا القرار، وعندما تتخذ قرارًا صعبًا لا بد من النظر إلى العديد من الأمور، في هذا النادي هناك العديد من الأشياء التي يجب أن تفكر فيها قبل اتخاذ القرار، أن تدرب ريال مدريد أمر رائع دون أدنى شك“.

ما الذي ستقوم به مع راموس وما هي قاعدة الباقين والمغادرين في الفريق؟

زيدان: لن نتحدث عن ذلك الآن، كل ما يهمني الآن مباراة السبت القادم وكيف إنهاء الموسم بأفضل طريقة.

إيسكو لا يمر بأفضل حالاته ومارسيلو وبيل، هل هي فرصة لتعديل وضع هؤلاء اللاعبين؟

زيدان: اللاعبون الموجودون فازوا بالعديد من الألقاب، لا تهمني هذه الأمور بقدر ما يهمني العودة من جديد للعمل معهم وأن نؤدي العمل على أفضل وجه ممكن.

لقد رحلت عن الفريق في مايو الماضي عندما شعرت أن هناك أمرًا يجب أن يتغير، لكن عدت من جديد، لكن بدون وجود كريستيانو رونالدو الذي يسجل 50 هدفًا في الموسم، هل تفكر في لاعب يقوم بدور كريستيانو رونالدو؟

زيدان: لا أفكر بذلك الآن، أفكر أن هذا اليوم هو استثنائي، وبالمباريات القادمة، وبعد ذلك سنبحث مع الأشخاص المخولين بأمر التعاقدات لاتخاذ القرارات المناسبة“.

من جهته، قال فلورنتينو بيرز رئيس ريال مدريد: ”نحن أبطال أوروبا، ومن الصعب أن يحقق أي نادٍ آخر ما حققناه، نعيش لحظات صعبة، ولكن أود أن أشيد بتحقيق 4 ألقاب لدوري أبطال أوروبا خلال 5 سنوات، ذلك يثبت أن لدينا لاعبين استثنائيين“.

وأضاف: ”أمام نادي ريال مدريد تحدٍ كبير دائمًا، ويجب أن نضحي دومًا من أجل الوصول بالنادي للامتياز“.

وواصل: ”لعدة سنوات حققنا العديد من الألقاب والمجد، وبعد أن رأينا أن النادي لا يسير نحو الأفضل قررنا التغيير. نقدر ما قام به سولاري وتفانيه وتضحياته، فهو يعشق هذا النادي وحاول حتى اللحظات الأخيرة، ومن اليوم الأول لمحاولة إحداث التغيير، نشكر سولاري ونتمنى أن يستمر معنا في النادي.

وأكمل: ”قررنا في مجلس إدارة النادي بدء حقبة جديدة لتحقيق نجاحات مليئة بالشغف والطموح العالي. نحن هنا للترحيب بعودة زين الدين زيدان“.

وأردف: ”زيدان.. شغفك وحبك للنادي جعلك تعود في هذه اللحظة العصيبة، ومنذ عودتك لبيتك أظهرت إخلاصك وعشقك لنادي ريال مدريد وجماهيره، معك سنحاول أن نحصد الألقاب الجديدة التي سنضعها في تاريخ ريال مدريد ومعك حققنا 3 ألقاب لدوري الأبطال والدوري وسوبر إسبانيا وكأس العالم للأندية“.

”أريدك أن تعرف أنك وصلت إلى مركزك كأفضل مدربي العالم بعد عودتك للنادي، وأشكرك على العودة لتحدٍ جديد في مسيرتك، مرحبًا بك في بيتك من جديد وشكرًا لك على عودتك مجددًا“.