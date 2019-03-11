بعد فشله القاري.. توماس توخيل: باريس سان جيرمان يجب أن يتعامل مثل الأبطال

قال توماس توخيل، مدرب باريس سان جيرمان متصدر دوري الدرجة الأولى الفرنسي، الإثنين، إن الفريق يجب أن يتعامل مثل الأبطال، عقب خروجه من دوري أبطال أوروبا الأسبوع الماضي، مع قرب توجهه للقاء ديغون ثم مواجهته أمام غريمه اللدود أولمبيك مارسيليا.

وخرج باريس سان جيرمان من دوري أبطال أوروبا بفارق الأهداف المسجلة خارج الملعب أمام مانشستر يونايتد، عقب خسارته على أرضه 1/3 عقب فوزه 2/0 في أولد ترافورد في دور الـ 16.

وحسم باريس سان جيرمان تقريبًا لقب دوري الدرجة الأولى الفرنسي بعد أن حصد 71 نقطة في 26 مباراة، متقدمًا بفارق 14 نقطة عن ليل صاحب المركز الثاني الذي لعب مباراتين أكثر.

وقال توخيل خلال مؤتمر صحفي عشية لقاء ديغون: ”هذا يمثل جوهر الرياضة.. أن تكون قادرًا على ابتلاع وتجاوز الأشياء الصعبة“.

”الفريق والطاقم الفني وأنا نريد أن نظهر أن بوسعنا أن نتعامل مثل الأبطال“.

وتلقى لاعبو باريس سان جيرمان استقبالًا رائعًا من الجماهير، عندما بدأ اللاعبون التدريبات، أمس الأحد، بعد 4 أيام فقط من كونه أول فريق في بطولة دوري كبيرة في أوروبا يخرج من دوري الأبطال، عقب فوزه في مباراة الذهاب 2/0 خارج ملعبه.