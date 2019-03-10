كيمبمبي مدافع باريس سان جيرمان: لعبنا باسترخاء أمام مانشستر يونايتد

قال بريسنل كيمبمبي، مدافع باريس سان جيرمان، إن الاسترخاء والشعور بالرضا الزائد عن النفس وراء خروج بطل فرنسا أمام مانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا.

وحقق يونايتد واحدة من أكبر مفاجآت دوري الأبطال بعدما سجل ماركوس راشفورد هدفًا من ركلة جزاء، بعد اللجوء إلى حكم الفيديو المساعد، ليفوز يونايتد 3-1 في باريس يوم الأربعاء ويتأهل الفريق الإنجليزي إلى دور الثمانية بقاعدة الأهداف خارج الأرض.

وكان سان جيرمان، الذي فاز 2-صفر في أولد ترافورد في ذهاب دور الستة عشر، في طريقه إلى الوصول إلى دور الثمانية قبل أن يحتسب الحكم دامير سكومينا ركلة جزاء بسبب لمسة يد ضد كيمبمبي.

While his teammates wheeled off in wild celebrations… Romelu Lukaku took a moment to console Presnel Kimpembe ???? A touch of class ???? pic.twitter.com/G0jYJLK2UU — Football on BT Sport (@btsportfootball) March 6, 2019

وقال كيمبمبي في رسالة عبر موقع يوتيوب: ”تفسيري أننا شعرنا باسترخاء كبير بعد مباراة الذهاب في أولد ترافورد. لم يكن هذا نفس فريق باريس سان جيرمان“.

وأضاف: ”افتقرنا للحماس واللعب بقوة، وهذا ما صنع الفارق في أولد ترافورد. شعرنا بالرضا الزائد عن النفس وتعاملنا مع المباراة باسترخاء“.

وأصبح سان جيرمان أول فريق يتقدم 2-صفر خارج أرضه ذهابًا ثم يودع المسابقة في دوري الأبطال.

ويأتي ذلك بعد عامين من الخروج من دور الستة عشر أمام برشلونة حيث خسر 6-1 في نوكامب بعد الفوز 4-صفر ذهابًا على أرضه.

وقال كيمبمبي إنه كان من الصعب التعامل مع الهزيمة الأخيرة.

وأردف: ”إنها مؤلمة.. إنها مؤلمة كثيرًا. أشعر بالإحباط والغضب كما هو حال المشجعين، وتعرضت لأوقات صعبة للتعامل مع الأمر“.