كيمبمبي مدافع باريس سان جيرمان: لعبنا باسترخاء أمام مانشستر يونايتد

قال بريسنل كيمبمبي، مدافع باريس سان جيرمان، إن الاسترخاء والشعور بالرضا الزائد عن النفس وراء خروج بطل فرنسا أمام مانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا.

وحقق يونايتد واحدة من أكبر مفاجآت دوري الأبطال بعدما سجل ماركوس راشفورد هدفًا من ركلة جزاء، بعد اللجوء إلى حكم الفيديو المساعد، ليفوز يونايتد 3-1 في باريس يوم الأربعاء ويتأهل الفريق الإنجليزي إلى دور الثمانية بقاعدة الأهداف خارج الأرض.

وكان سان جيرمان، الذي فاز 2-صفر في أولد ترافورد في ذهاب دور الستة عشر، في طريقه إلى الوصول إلى دور الثمانية قبل أن يحتسب الحكم دامير سكومينا ركلة جزاء بسبب لمسة يد ضد كيمبمبي.

