هل تمنح إصابة ديمبلي كوتينيو فرصة أخرى لنيل ثقة الجماهير في مباراة برشلونة وليون؟

تعرض فيليب كوتينيو لصيحات استهجان من جماهير ناديه عقب أداء متواضع ضد رايو فاليكانو، يوم السبت، لكن أغلى لاعب في تاريخ برشلونة ربما يحصل على فرصة أخرى لنيل ثقة المشجعين هذا الأسبوع، في ظل غياب عثمان ديمبلي عن مواجهة أولمبيك ليون في دوري أبطال أوروبا.

وساعد الجناح الحاسم ديمبلي النادي الكتالوني على الفوز 3-1 بعد مشاركته كبديل، بينما كان برشلونة يواجه صعوبات في اختراق دفاع منافسه المتواضع، وفشل كوتينيو في التألق أو التعاون مع ليونيل ميسي ولويس سواريز.

وأظهرت الجماهير عدم رضاها عن اللاعب البرازيلي عندما استبدل في الدقيقة 80 ليلعب بدلًا منه إيفان راكيتيتش، الذي نجح على الفور في صناعة هدف لسواريز، وساعد في حسم الفوز الذي أبقى برشلونة متقدمًا بسبع نقاط في الصدارة، في سعيه لإحراز ثلاثية الدوري وكأس ملك إسبانيا ودوري الأبطال لأول مرة منذ 2015.

وبعد التعادل من دون أهداف في ذهاب دور الستة عشر في ليون، يجب على برشلونة الفوز في الإياب، بعد غد الأربعاء، ليضمن التأهل في دوري الأبطال، لكن، سيتعين عليه فعل ذلك على الأرجح من دون سرعة ديمبلي الذي أنهى مباراة رايو وهو يعاني من شد في عضلات الفخذ الخلفية.

ولم يظهر كوتينيو، المنضم من ليفربول مقابل 165 مليون يورو (185.18 مليون دولار) في يناير كانون الثاني 2018، حتى الآن ما يوحي بقدرته على تعويض غياب اللاعب الفرنسي ضد ليون.

وأحرز 6 أهداف وصنع 5 في الدوري الإسباني وأوروبا، ولم يسجل أي هدف بعيدًا عن كأس الملك منذ أكتوبر تشرين الأول.

وأبدى المدافع جيرار بيكيه دعمه لكوتينيو بعد أن واجه غضب الجماهير باستاد نو كامب، لكنه حثه أيضًا على رفع مستواه.

وقال بيكيه: ”فيليب يقدم موسمًا جيدًا، لكن، بكل وضوح، المبلغ الذي تم دفعه لضمه كان ضخمًا للغاية، وهذا يعني توقعات أكبر بشأن مستواه“.

وأضاف: ”عليك تقبل رد فعل الجماهير لأنهم جماهيرنا، لكن، داخل غرفة الملابس يعطيه اللاعبون كل الدعم“.

كما أبدى المدرب إرنستو فالفيردي مساندته لكوتينيو، رغم أنه ترك اللاعب البرازيلي خارج تشكيلته الأساسية في المباريات الكبيرة هذا الموسم.

وقال: ”نحن في نادٍ توجد فيه توقعات ضخمة من أجل الفوز، لذلك لا يجب أن نولي الكثير من الأهمية لصيحات الاستهجان ضده“.

”يواصل القتال من أجل التسجيل، ونتوقع منه دائمًا تقديم أشياء سحرية. لكن عمله لا يمكن رؤيته، السر في المثابرة“.