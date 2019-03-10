مشجعو باريس سان جيرمان يهاجمون اللاعبين: الفريق يستحق أكثر من مجرد حفنة مرتزقة

شنت جماهير باريس سان جيرمان هجومًا ضاريًا ضد لاعبي الفريق بعد الخروج من بطولة دوري أبطال أوروبا، إثر الخسارة أمام مانشستر يونايتد، يوم الأربعاء الماضي، بنتيجة 1-3.

وسقط العملاق الفرنسي على ملعبه ”حديقة الأمراء“ أمام أعين جماهيره، رغم سيطرته على مجريات المباراة، لكن، لم تكن كافية لحسم التأهل إلى دور الـ8 للمسابقة القارية.

وأصدر المشجعون بيانًا رسميًا عبر حسابهم الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“ تعليقًا على خروج الفريق.

مشجعي باريس عبر بيان رسمي : "فخورين بألواننا، ولكن ليس بلاعبيننا! "اللاعبون من المفترض أن يدافعوا عن القميص بشكل أفضل من أجل الجمهور والنادي وموظفيه وكل الذين يقاتلون. لن نسمح للاعبين ليس لديهم فخر بحمل الشعار بأن يلطخو شرف نادينا في الوحل." pic.twitter.com/gpAL7kUJsk — El Chiringuito Arabic (@ChiringuitoArab) March 10, 2019

وكتب قيادات المشجعين في البيان: ”هؤلاء اللاعبون الذين لهم الشرف في الدفاع عن شعار نادينا، أصبحوا مدينين للجماهير وللنادي بالكثير“.

وتابع: ”نحن لا نشجع الفريق فقط عندما يفوز، ولكننا لن نسمح لهؤلاء اللاعبين بدفن شرفنا في الوحل“.

وأضاف: ”باريس سان جيرمان يستحق أكثر من مجرد حفنة مرتزقة يهتمون أكثر بزيادة الرواتب عن الدفاع عن هذا الشعار“.

الخسارة يوم الأربعاء الماضي، تسببت في جدل واسع، خاصة أن لقاء الذهاب في ملعب ”أولد ترافورد“ قد انتهى بفوز النادي الباريسي بهدفين نظيفين، لكن الهزيمة في ملعبهم 1-3 كانت كفيلة بخروجهم من البطولة.