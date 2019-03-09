باريس سان جيرمان يستهدف يان أوبلاك حارس أتلتيكو مدريد

أفادت تقارير صحفية إنجليزية، السبت، بأن إدارة باريس سان جيرمان تنوي التعاقد مع الحارس السلوفيني يان أوبلاك، حامي عريب أتلتيكو مدريد الإسباني.

ونقلت شبكة ”سكاي سبورت“ أن باريس سان جيرمان يتطلع لتعزيز صفوفه بـ يان أوبلاك؛ بعد الفشل مجددًا في دوري أبطال أوروبا، تحت قيادة الحارس الإيطالي جانلویجي بوفون.

ويمتد عقد يان أوبلاك من أتلتيكو مدريد حتى العام 2021، وتبلغ قيمة فسخ عقده 100 مليون يورو.

وتطور مستوى الحارس الدولي السلوفيني بشكل كبير في أتلتيكو مدريد، ليصبح واحدًا من أفضل حراس المرمى على مستوى العالم، علمًا بأنه انضم إلى أتلتيكو مدريد العام 2014 مقابل 16 مليون يورو قادمًا من بنفيكا البرتغالي.

وشارك أوبلاك، البالغ من العمر 26 عامًا، مع أتلتيكو مدريد في 34 مباراة الموسم الحالي، استقبل فيها 25 هدفًا، وحافظ على نظافة مرماه في 18 مباراة.

ويملك أوبلاك إجمالًا 196 مباراة مع أتلتيكو مدريد، استقبل فيها 125 هدفًا وحافظ على نظافة الشباك في 111 مباراة.