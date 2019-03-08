”يويفا“ يحسم الجدل حول قرارات VAR في مباريات دوري أبطال أوروبا

أصدر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ”يويفا“ بيانًا اليوم الجمعة، حسم فيه الجدل حول القرارات التي تم اتخاذها بمساعدة حكم الفيديو ”VAR“، خلال مباريات إياب دور الـ16 لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

ونشر ”يويفا“ على موقعه الرسمي، بشبكة الإنترنت، تقريرًا مفصلًا عن الوقائع التي تم الاستعانة فيها بحكم الفيديو، خلال 3 مباريات، في دوري الأبطال.

مباراة ريال مدريد وأياكس أمستردام (الدقيقة 62).

أكد ”اليويفا“ صحة اللعبة التي أحرز من خلالها نادي أياكس هدفه الثالث في مرمى ريال مدريد، وأشار إلى أن جميع زوايا التصوير بتقنية الفيديو أثبتت أن الكرة لم تعبر خط التماس قبل استمرار هجمة أياكس، التي أسفرت عن هدف صحيح.

وأشار البيان إلى أن الحكم المساعد كان في موقع جيد لاتخاذ القرار، ولم يحتسب اللعبة رمية تماس، لأن الكرة لم تعبر الخط بكامل محيطها.

مباراة بورتو وروما (ركلة جزاء في الدقيقة 116).

أشار بيان ”يويفا“ إلى أن حكم مباراة بورتو البرتغالي وروما الإيطالي قرر اللجوء إلى تقنية الفيديو، بعد أن احتسب ركلة جزاء لصالح بورتو، بعد تدخل فلورينزي لاعب روما على مهاجم الفريق صاحب الأرض داخل المنطقة، حتى يتأكد من أن مهاجم بورتو لم يكن متسللًا قبل اللعبة.

وأكد البيان أن تقنية الفيديو أثبتت للحكم أن لاعب بورتو كان في موقف سليم، ويستحق ركلة الجزاء.

مباراة باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد (ركلة جزاء في الدقيقة 90).

أكد الاتحاد الأوروبي صحة القرار الذي اتخذه الحكم السلوفيني دامير سكومينا، باحتساب ركلة جزاء لصالح مانشستر يونايتد، بعد أن لمست الكرة يد مدافع سان جيرمان بريسنال كيمبيمبي داخل المنطقة.

وأشار ”يويفا“ إلى أن المسافة بين تسديد الكرة ووصولها إلى يد لاعب باريس سان جيرمان كانت كبيرة، وبالتالي فإن عنصر المفاجأة وقصر المسافة لم يكونا متوفرين في اللعبة، وبالتالي فإن قرار احتساب ركلة الجزاء كان صحيحًا.