طعن أحد مشجعي مانشستر يونايتد بعد الفوز على باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) أن أحد جماهير مانشستر يونايتد تعرض للطعن بعد فوز فريقه على باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم يوم الأربعاء.

وأشار التقرير إلى أن المشجع البالغ عمره 44 عامًا نُقل إلى العناية الفائقة بإصابات في الصدر بعد واقعة في سيارة أجرة.

وقالت وزارة الخارجية في بيان ”نتواصل مع السلطات الفرنسية لمتابعة واقعة المشجع البريطاني في باريس في السادس من مارس، ونحن على استعداد لتقديم المساعدة“.

وانتصر يونايتد 3/1 على بطل فرنسا يوم الأربعاء، بعد الخسارة 2-صفر في الذهاب ليبلغ دور الثمانية بفضل قاعدة فارق الأهداف خارج الأرض.