عقوبة جديدة في انتظار نيمار من جانب الاتحاد الأوروبي.. تعرف عليها

سيدرس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) فرض عقوبة على البرازيلي نيمار عقب هجومه على طاقم التحكيم الذي أدار مباراة فريقه باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد التي انتهت بفوز الفريق الإنجليزي بثلاثة أهداف مقابل هدف وتأهله إلى دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا.

وانتقد نيمار تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR) ووصف ركلة جزاء احتسبت في الدقائق الأخيرة ضد فريقه وأدت إلى خروج بطل فرنسا من دوري الأبطال بأنها ”فضيحة“.

وفاز فريق العاصمة الفرنسية بهدفين نظيفين على مستضيفه مانشستر يونايتد في الذهاب في أولد ترافورد ورغم تأخره 2-1 في الإياب كان يستطيع التأهل إلى دور الثمانية قبل احتساب ركلة جزاء في الوقت المحتسب بدل الضائع نفذها ماركوس راشفورد بنجاح ليفوز يونايتد 3-1.

واحتسب الحكم ركلة الجزاء بعد لمسة يد ضد بريسنل كيمبمبي بعد استشارة حكم الفيديو المساعد ليصعد الفريق الإنجليزي بفضل قاعدة الأهداف المسجلة خارج الأرض.

وأغضب هذا القرار نيمار الذي شاهد المباراة من المدرجات بعد ساعات من عودته من ريو دي جانيرو، وقال عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي ”هذه فضيحة، يضعون أربعة أشخاص لا يفقهون شيئًا في كرة القدم لفحص الإعادة… هذا غير ممكن“.

وكتب بالبرتغالية في حسابه على إنستغرام قبل أن ينهي الجملة بكلمة بذيئة شائعة الاستخدام في البرازيل ”كيف يمكن للاعب الحفاظ على ذراعه خلف ظهره“.

وذكرت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية أن ما ذكره نيمار يمكن أن تتخذ لجنة الانضباط في اليويفا ضده قرارًا تأديبيًا قد يكلفه الغياب من مباراة إلى ثلاث الموسم المقبل، حيث إنه خالف المادة 11 من لوائح الانضباط.

وستعقد اللجنة اجتماعًا يوم 28 مارس/آذار الحالي، وفرص فرض عقوبة على نيمار كبيرة بسبب تعليقاته على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث إنه هناك سابقة بفرض عقوبة على المدافع الكرواتي ديان لوفرين نجم ليفربول بعدما سب سيرجيو راموس قائد ريال مدريد عقب مباراة جمعت إسبانيا وكرواتيا في دوري الأمم.