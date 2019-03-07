نيمار يقع ”تحت رحمة“ تقرير حكم مباراة باريس سان جرمان ومانشستر يونايتد

ذكرت صحيفة “ ذا صن “ البريطانية أن النجم البرازيلي نيمار نزل لغرف الملابس وحاول التهجم على الحكام بعد إقصاء فريقه باريس سان جيرمان أمام مانشستر يونايتد من دور 16 لدوري أبطال أوروبا.

وأكدت الصحيفة أن شهود عيان شاهدوا النجم البرازيلي غاضبًا ويشتم الحكام ومتجهًا نحو غرفهم لولا تدخل بعض أعضاء الطاقم الإداري للفريق الباريسي.

وكان نيمار قد شتم الحكام على صفحته على ”إنستغرام“ منتقدًا منح مانشستر يونايتد ضربة جزاء في الوقت بدل الضائع والتي جاء منها الهدف الثالث للفريق الإنجليزي وأدت لإقصاء باريس سان جيرمان.

وحسب “ ذا صن “ فنيمار يواجه عقوبة الإيقاف 3 لقاءات على الأقل بسبب شتمه الحكام على صفحته في إنستغرام، وقد تكون العقوبة أكبر في حال تضمن تقرير الحكم السلوفيني دامير سكومينا واقعة محاولة مهاجمة الطاقم التحكيمي للقاء، كون صوت النجم البرازيلي كان مسموعًا في ممر غرف الملابس.