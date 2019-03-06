أهداف مباراة مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان.. 2/1 للفريق الإنجليزي (فيديو)

وضع البلجيكي روميلو لوكاكو فريقه مانشستر يونايتد في المقدمة، على حساب باريس سان جيرمان، خلال المباراة التي تقام بين الفريقين في إياب دور الستة عشر ببطولة دوري أبطال أوروبا.

واستغل لوكاكو خطأ دفاعيًا للفريق الباريسي واستلم الكرة وراوغ بوفون وأودع الكرة في الشباك مع حلول الدقيقة الثالثة.

دوري ابطال اوروبا | باريس سان جيرمان 0 × 1 مانشستر يونايتد | هدف اول مانشستر يونايتد لوكاكو خطا قااااااتل من دفاع باريس HD Via : @if24hd__ pic.twitter.com/y6ZDxfLgOD — فهد الابطال (@xxww1155) ٦ مارس ٢٠١٩

وأدرك باريس سان جيرمان التعادل في الدقيقة 11 عن طريق خوان بيرنانت.

وفي الدقيقة 30 استغل لوكاكو خطأ فادح للحارس المخضرم بوفون وسدد الكرة التي وقعت منه في الشباك، محرزًا الهدف الثاني لمانشستر.

وقطع باريس سان جيرمان خطوة واسعة في طريق التأهل لربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد أن فاز على مانشستر يونايتد في عقر داره بنتيجة (2-0) في جولة الذهاب.