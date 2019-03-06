كل ما تريد معرفته عن مباراة باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا

تتجه الأنظار، مساء اليوم الأربعاء، إلى ملعب ”حديقة الأمراء“ في العاصمة الفرنسية باريس لمتابعة اللقاء المرتقب بين باريس سان جيرمان الفرنسي، وضيفه مانشستر يونايتد الإنجليزي في إياب دور الستة عشر ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وقطع باريس سان جيرمان خطوة واسعة في طريق التأهل لربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد أن فاز على مانشستر يونايتد في عقر داره بنتيجة (2-0) في جولة الذهاب.

وتستعرض ”إرم نيوز“ في التقرير الآتي أبرز ملامح موقعة سان جيرمان ومانشستر يونايتد:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة الساعة الـ 23:00 مساء اليوم الأربعاء بتوقيت السعودية، بصافرة الحكم دامير سكومينا.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 1 بصوت المعلقين المصري علي محمد علي والجزائري حفيظ دراجي.

عقدة ثمن النهائي

يأمل باريس سان جيرمان تحطيم عقدة ثمن النهائي بالبطولة القارية، خاصة أن الفريق الفرنسي فشل في عبور هذه المرحلة في آخر نسختين، بعد أن ودع في النسخة الماضية على يد ريال مدريد الإسباني، وفي النسخة قبل الماضية على يد برشلونة الإسباني أيضاً بالريمونتادا الشهيرة بنتيجة 6-1.

وكان آخر نجاح للباريسيين في ثمن النهائي في نسخة 2015 – 2016 بالإطاحة بفريق تشيلسي الإنجليزي، بينما يبقى الإنجاز الأكبر لفارس الكرة الفرنسية بدوري الأبطال متمثلاً في بلوغ نصف نهائي نسخة 1994 – 1995 والخروج على يد ميلان.

ويحلم مانشستر يونايتد باستعادة الأمجاد الأوروبية فهو بطل دوري أبطال أوروبا مواسم 1967 – 1968 ، 1998 – 1999، 2007 – 2008.. وودع المانيو دور الستة عشر في النسخة الماضية على يد إشبيلية الإسباني، وكان آخر مرور للفريق الإنجليزي من ثمن نهائي البطولة في نسخة 2013 – 2014 على حساب أولمبياكوس اليوناني.

توخيل وقوة باريس

نظرياًّ.. تبدو مهمة باريس سان جيرمان أسهل بعض الشيء من أجل عبور عقبة مانشستر يونايتد، فالفريق الفرنسي يكفيه الفوز أو التعادل بل والهزيمة بفارق هدف.

ويغيب عن باريس سان جيرمان الثنائي المميز في خط الهجوم البرازيلي نيمار والأوروغوياني إدينسون كافاني، بجانب الظهير الأيمن البلجيكي توماس مونييه.

يعتمد باريس على طريقته المعهودة 4-2-3-1 بوجود الحارس المخضرم جيانلويجي بوفون وأمامه الرباعي تياغو سيلفا وبريسنل كيمبيبي وتيلو كيرير وخوان بيرنات في خط الدفاع لغلق المساحات أمام المانيو، بينما يقود خط الوسط ثنائي الارتكاز ماركينيوس وبجواره ماركو فيراتي ضابط إيقاع الفريق الفرنسي، مع صانع الألعاب جوليان دراكسلر الذي قدم مباراة كبيرة في جولة الذهاب.

يضع المدرب الألماني توماس توخيل، المدير الفني لفريق باريس، آماله على الجناحين أنخيل دي ماريا مع السريع كريستوفر نكوكو، بينما تستمر تجربة كيليان مبابي في مركز 9 كرأس حربة.

الغيابات ومانشستر يونايتد

يعاني مانشستر يونايتد غيابات مؤثرة ومهمة بين صفوفه؛ ما يزيد من صعوبة مهمته، فالفريق الإنجليزي يفتقد خدمات نجمه الفرنسي بول بوغبا بسبب الإيقاف، بجانب أنتونيو فالنسيا وماتيو دراميان ونيمانيا ماتيتش وأندير هيريرا وجيسي لينغارد وأليكسيس سانشيز وخوان ماتا بسبب لعنة الإصابات.

ويجد المدرب النرويجي أولي سولشاير المدير الفني للمانيو نفسه في مواجهة أزمة طاحنة في خط الوسط، ومن المنتظر أن يجري سولشاير تعديلات واسعة على التشكيلة الحمراء، التي تضم -على الأرجح- الحارس دافيد دي خيا وأمامه رباعي الدفاع فيكتور ليندلوف وكريس سمولينج وأشلي يونغ ولوك شاو .

ويعاني مانشستر في خط الوسط بشكل واضح، وتبدو فرص الثنائي سكوت ماكتمويناي وفريدريك كانوتيه الأقرب لشغل مركز لاعبي الارتكاز، وستكون الفرصة مواتية لظهور اللاعب البرازيلي الواعد أندرياس بيريرا، الذي لعب هذا الموسم 595 دقيقة بعد استقدامه من فالنسيا وظهر في لقائي يانغ بويز السويسري وفالنسيا الإسباني بدور المجموعات.

ويراهن سولشاير -أيضًا- على سرعات ديوغو دالوت كجناح هجومي مميز بجانب ثنائي الهجوم ماركوس راشفورد مع روميلو لوكاكو.

وقال أحمد أبومسلم، ظهير أيسر ستراسبورغ الفرنسي الأسبق، لـ“إرم نيوز“، إن المباراة ستكون صعبة على مانشستر في ظل هذه الظروف الصعبة التي يعانيها الفريق.

وأضاف: ”قوة مانشستر تتمثل صراحة في ثنائي الهجوم لوكاكو وراشفورد، ولكن قوة باريس تتمثل في الأفكار التكتيكية لمدربه توخيل وغلق المساحات وسرعات مبابي في خط الهجوم“.