زلزال مرتقب في ريال مدريد بعد وداع دوري أبطال أوروبا.. ومورينيو يتصدر قائمة المرشحين لخلافة سولاري

توقعت تقارير صحفية أن تؤدي الهزيمة المذلة التي تعرض لها نادي ريال مدريد الإسباني، أمس الثلاثاء، أمام أياكس أمستردام الهولندي 1-4، وخروج الملكي من دور الـ16 لمسابقة دوري أبطال أوروبا، إلى حدوث زلزال في أرجاء ”سانتياغو برنابيو“.

#استفتاءقبل الـ"#VAR" توج مدريد بـ3 ألقاب متتالية بدوري أبطال أوروبا.. بعد تطبيق تقنية الفيديو الـ"VAR" خرج من 3 بطولات… Posted by ‎Erem News إرم نيوز‎ on Wednesday, March 6, 2019

وخرج ريال مدريد من دوري الأبطال، بعد خسارته 3-5 في مجموع المباراتين أمام أياكس، ليودع المسابقة مبكرًا، وهو حامل اللقب 3 مرات متتالية.

وقالت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية إن ”فشل القرن“ سيؤدي إلى الإطاحة بالعديد من الرؤوس في ريال مدريد، بحسب وصفها.

وأضافت: ”ليس من الطبيعي أن يفوز الفريق في كل المباريات، ولكن، لا يمكن أن يكون الخروج من دوري أبطال أوروبا بتلك الطريقة التي حدثت في مباراة أياكس على ملعب سانتياغو برنابيو“.

وتابعت: ”سقط ريال مدريد في 4 مباريات متتالية على ملعبه، وخرج من دوري الأبطال وكأس الملك، وابتعد تمامًا عن المنافسة على لقب الدوري الإسباني، الليغا.. اللاعبون الكبار لم يقدموا المستوى المنتظر منهم في مباراة أياكس، وعلى رأسهم توني كروس وكريم بنزيما وكورتوا وغاريث بيل وكاسيميرو“.

وفي السياق نفسه، استعرضت ”ماركا“ المرشحين لقيادة ريال مدريد الموسم المقبل، بعد وجود توجه قوي لدى إدارة النادي للإطاحة بالأرجنتيني ”سانتياغو سولاري“، الذي خسر بطولة الكأس ودوري الأبطال، وكان قد تسلم الفريق وهو في مركز متأخر في الدوري، الليغا، بعد إقالة المدرب السابق لوبتيغي.

وأشارت إلى أن أبرز المرشحين لخلافة سولاري هم على الترتيب: البرتغالي جوزيه مورينيو، الألماني يورغن كلوب، الأرجنتيني بوكيتينو، الإيطالي أليغري، ومواطنه كونتي، وأخيرًا الألماني يواكيم لوف.

وعرضت ”ماركا“ قائمة أخرى بالنجوم المرشحين للانضمام إلى ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية، وهم بالترتيب: إدين هازارد لاعب تشيلسي، وكيليان مبابي ونيمار لاعبا باريس سان جيرمان، هاري كين لاعب توتنهام هوتسبير، ومحمد صلاح لاعب ليفربول.

من جانبه، علق رامون كالديرون، رئيس ريال مدريد السابق، على مطالب جماهير الفريق برحيل فلورنتينو بيريز، رئيس النادي الحالي.

وقال كالديرون في تصريحات لإذاعة ”راك 1“ الكتالونية: ”من الصعب إجبار بيريز على الاستقالة من رئاسة ريال مدريد، فعلها مرة واحدة من قبل وتراجع بعد 5 دقائق فقط“.

وأضاف: ”فلورنتينو يسيطر على الإعلام، ليمنع تصدير مشاكل الفريق عبر الصحافة، ولكن الجميع يعرف جيدًا أن قراراته هي سبب كوارث وأزمات ريال مدريد في الفترة الأخيرة“.

وتابع: ”أعتقد أن بيريز سيحاول إخماد غضب الجماهير بالتعاقد مع مورينيو، الإعلان سيكون قريبًا عن عودته لتدريب الفريق“.

وأتم: ”فلورنتينو ارتكب خطًأ كبيرًا ببيع كريستيانو رونالدو في الصيف الماضي، والسبب أنه كان أحد تعاقداتي مع الفريق، ولم يستطع تعويضه بلاعب لديه القدرة على قيادة الفريق بالموسم الحالي“.