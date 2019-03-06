دي ليخت بعد مباراة أياكس وريال مدريد: مغامرتنا الأوروبية لم تنته بعد

يثق ماتيس دي ليخت، قائد أياكس أمستردام، في قدرة فريقه على التسبب في مزيد من المفاجآت في دوري أبطال أوروبا، بعد تأهل مفاجئ إلى دور الثمانية بفوز مذهل على ريال مدريد، حامل اللقب.

وعوّض أياكس بطل أوروبا أربع مرات تأخره 2-1 في مباراة الذهاب لينتصر 4-1 في استاد ”سانتياغو برنابيو“ في لقاء الإياب، أمس الثلاثاء، ويفوز 5-3 في النتيجة الإجمالية مطيحًا بالعملاق الإسباني خارج البطولة.

وأبلغ المدافع الهولندي الشاب الصحفيين: ”سنرى إلى أيّ مدى سنصل، لكن بالتأكيد ما زال في جعبتنا المزيد“.

وأضاف متحدثًا عن أداء أياكس في دور المجموعات: ”جعلنا الأمور صعبة على بايرن ميونخ، والآن أطحنا بريال مدريد“.

وتابع: ”الأمر ليس مفاجأة لنا. ريال منحنا فرصة كبيرة، وإذا كنت مستعدًا للعب كرة القدم، فإننا ندرك أن بوسعنا جعل الأمور صعبة جدًّا عليهم“.

وقال اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا، إن أياكس كان أكثر حسمًا في مدريد مقارنة بهزيمته في مباراة الذهاب على أرضه.

ومضى دي ليخت، قائلًا: ”الشيء الوحيد الذي لم نفعله في تلك المباراة هو تسجيل (عدد كاف من الأهداف) لكن الليلة سجلنا هدفين من أول فرصتين. هل كنا في أفضل حالاتنا؟ أعتقد ذلك، وإلا ما كنّا لنفوز على فريق مثل ريال مدريد.

”كنا نعرف أن الأمر سيكون صعبًا، لكن كنا ندرك -أيضًا- أن هناك فرصًا ستتاح لنا“.

وقال المدرب إيريك تن هاج، إن الأداء ”كان قريبًا من الكمال“ وإن تشكيلته الشابة استحقت التأهل.

وأضاف: ”كل شيء سار في صالحنا، لكننا فعلنا ذلك بأنفسنا. أعتقد أننا على مدار مباراتين أثبتنا أننا جيدون بما يكفي للتأهل، وفعلنا ذلك بصورة رائعة، وكنا قادرين على إظهار جودتنا في مدريد“.