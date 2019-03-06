هل افتقد ريال مدريد سيرجيو راموس بشدة خلال هزيمة مذلة أمام أياكس؟

قال سانتياغو سولاري، مدرب ريال مدريد، إن فريقه افتقد بشدة القائد سيرجيو راموس، الذي غاب بشكل متعمد، خلال الهزيمة المذلة 4-1 على أرضه أمام أياكس أمستردام، والخروج بشكل محرج من دوري أبطال أوروبا، يوم الثلاثاء.

وعوقب راموس بالإيقاف في إياب دور الستة عشر، بعدما تلقى بطاقة صفراء خلال الفوز 2-1 في هولندا وضاعف الاتحاد الأوروبي العقوبة إلى مباراتين بعدما اعترف اللاعب البالغ عمره 32 عامًا بأنه تعمد الحصول على إنذار.

وكان المدافع الإسباني يأمل في الغياب بسبب الإيقاف عن لقاء الإياب حتى يقلل فرص الغياب عن مباراة أكثر أهمية في دور مقبل بالبطولة، لكنه جلس في المدرجات لمتابعة الهزيمة الكبيرة لريال وانتهاء آماله تقريبًا في الفوز بأي لقب هذا الموسم.

وقال سولاري لمحطة ”موفيستار“ التلفزيونية: ”دون الحديث بشكل سيّئ عن أيّ من لاعبينا، فإننا بكل تأكيد افتقدنا قائدنا“.

وستزيد الهزيمة من الضغوط على سولاري في موسمه الأول مع ريال، لكن لاعب وسط ريال السابق أكد ضرورة عدم الشعور بالتوتر.

وقال المدرب الأرجنتيني: ”اللحظات السهلة تكون سهلة على الجميع ويمكن التقدم فيها والمضي قدمًا، لكن اللحظات الصعبة يجب التحلي فيها بالشجاعة.

”ما يجب أن نفعله هو أن نحتفظ بأكبر قدر ممكن من الهدوء في اللحظات الصعبة، والتعامل معها بأفضل شخصية. مدريد أكبر منا جميعًا ودائمًا ما يعود أقوى“.

وخرج ريال من كأس ملك إسبانيا أمام برشلونة، كما خسر مرة أخرى في الدوري أمام الفريق ذاته، ليتأخر عن الصدارة بفارق 12 نقطة.