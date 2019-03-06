ماذا كان يفعل راموس خلال مباراة ريال مدريد وأياكس في المدرجات؟

انتقدت صحف مدريد ”آس“ و“ماركا“، قائد ريال مدريد، سيرجيو راموس بشكل غير مباشر بعد إقصاء الفريق أمام أسياكس من دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا بالخسارة 4-1 في البيرنابيو و 5-3 في مجموع اللقاءين.

وحسب الصحيفتين، فالقائد الملكي كان في المدرجات برفقة فريق التصوير الذي يقوم بتصوير فيلم وثائقي عن مسيرته وحياته الخاصة والعامة.

وذهب راموس برفقة اللاعبين خلال فترة الاستعداد، ونزل لغرف الملابس لتحفيزهم بين الشوطين وشاهد اللقاء كمتفرج وكانت الكاميرا تتبعه لتسجيل حركاته خلال اللقاء.

وغاب راموس عن المباراة، بعد أن تعمد الحصول على بطاقة صفراء في مباراة الذهاب في أمستردام، وقت أن كان ريال مدريد فائزاً 2-1، على اعتبار أن حامل اللقب ضمن الوصول إلى دور الثمانية، ولا يحتاج تواجده في مباراة الإياب.

وعاقب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم قائد ريال مدريد راموس بالإيقاف مباراة إضافية، سوف تكون في بطولة الموسم المقبل، لأن ريال مدريد ودّع البطولة بفضيحة أمام أياكس.

سواريز

إلى ذلك، حرص الأوروغوياني لويس سواريز، نجم نادي برشلونة الإسباني، على الاحتفال بخروج ريال مدريد، بطريقته الخاصة.

ونشر سواريز تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي المصغر ”تويتر“، حرص فيها على تهنئة أياكس أمستردام بالفوز التاريخي على ريال مدريد، مع صورة لاحتفالات لاعبي أياكس مع جماهيرهم بالانتصار في معقل النادي الملكي.

وقال سواريز: ”مبروك، كنت دائماً مشجعاً لنادي أياكس أمستردام“.

ولعب سواريز لنادي أياكس أمستردام الهولندي في الفترة من 2007 إلى 2011، قبل أن ينتقل إلى نادي ليفربول الإنجليزي، ثم إلى برشلونة في عام 2014.

وشارك سواريز في انتصارين متتاليين حققهما برشلونة على ريال مدريد بملعب سانتياغو برنابيو في مسابقتي كأس الملك والدوري الإسباني، الليغا، خلال 3 أيام فقط.

وانتصر برشلونة على ريال مدريد يوم الأربعاء الماضي، في إياب الدور نصف النهائي لمسابقة كأس الملك 3- صفر، وسجّل سواريز هدفين، ثم كرر البارسا الفوز على الميرينغي يوم السبت الماضي، في ملعب البرنابيو بهدف نظيف في الليغا أحرزه الكرواتي إيفان راكيتيتش.