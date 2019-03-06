نهاية مذلة لفترة ذهبية في ريال مدريد.. إليك أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية هذا الصباح

اهتمت الصحافة الرياضية الأوروبية بالمفاجأة الكبيرة التي حققها أياكس أمستردام الهولندي، الذي أخرج ريال مدريد، حامل لقب دوري أبطال أوروبا، في ملعبه ”سانتياغو بيرنابيو“ بهزيمة مذلة.

كما اهتمت بتأهل توتنهام لدور ربع النهائي، واللقاء المنتظر بين باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد، مساء اليوم الأربعاء.

كما تحدثت الصحف عن تأثير رحيل كريستيانو رونالدو عن ريال مدريد، وتفكيره الحالي في ريمونتادا جديدة في دوري الأبطال برفقة يوفنتوس.

واهتمت الصحف الإيطالية بمشكلة ماورو إيكاردي مع إنتر ميلان وخليفة أليغري المقبل في يوفنتوس.

الصحافة الإسبانية

ماركا

اهتمت الصحيفة المدريدية بإقصاء ريال مدريد من دوري أبطال أوروبا، بعد الخسارة في البيرنابيو 4-1 أمام أياكس، وكتبت: ”هنا فريق صنع التاريخ“، وأضافت: ”نهاية مذلة لفترة ذهبية في ريال مدريد“.

سبورت

كتبت الصحيفة الكتالونية عنونًا لهزيمة ريال مدريد وخروجه من دوري الأبطال: ”نهاية حقبة“، متحدثة عن الهزيمة المذلة والصافرات ضد الرئيس فلورنتينو بيريز ومطالبته بالاستقالة.

كما تحدثت عن تألق فرانكي دي يونغ، لاعب برشلونة الجديد، أمام ريال مدريد دون أن تنسى تأهل توتنهام لدور ربع النهائي بعد تجاوز بروسيا دورتموند.

موندو ديبورتيفو

الصحيفة الكتالونية كتبت عن إقصاء ريال مدريد وخروجه بموسم صفري: ”لا شيء على الإطلاق“، متحدثة عن خسارته للكأس والليغا ودوري الأبطال في أسبوع.

الصحافة البريطانية

ذا صن

اهتمت ”ذا صن“ بتأهل توتنهام للدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا مشيدة بتألق هاري كين وأرقامه القياسية.

كما تحدثت عن المواجهة المنتظرة بين مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان، اليوم الأربعاء، واعتبرت أن المدرب سولشاير يبحث عن تحقيق المعجزة في باريس، والتي قد تمنحه منصبًا دائمًا في الفريق.. لو تحققت.

الصحافة الإيطالية

لاغازيتا ديللو سبورت

اهتمت الصحيفة الإيطالية في صفحتها الأولى بإقصاء ريال مدريد على يد أياكس، وعادت لتصريح لوكا مودريتش كون الفريق يفتقد كريستيانو رونالدو.

كما تحدثت عن أزمة إيكاردي المستمرة مع إنتر ميلانو، إذ أكدت أن المهاجم الأرجنتيني لم يستجب لنداء مدربه بالمشاركة في لقاء الدوري الأوروبي.

كما تحدثت عن إحساس الجميع بكون البرتغالي كريستيانو رونالدو يتهيأ لريمونتادا يوفنتوس أمام أتلتيكو مدريد، إذ يحتاج الفريق الإيطالي للفوز 3-0 للتأهل بعد الخسارة ذهابًا 2-0.

توتو سبورت

اهتمت الصحيفة الإيطالية بتأثير رونالدو على ريال مدريد بعد خروجه من دور الـ16 لدوري أبطال أوروربا على يد أياكس الهولندي.

كما تحدثت عن الإغراء الأخير ليوفنتوس عبر جلب الثنائي أنطونيو كونتي وأندريا بيرلو للفريق مجددًا في دور فني.

الصحافة الفرنسية

ليكيب

اهتمت الصحيفة الفرنسية بلقاء مانشستر يونايتد وباريس سان جرمان في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، وعنونت: ”مهمة يجب إنهاؤها“، في إشارة لفوز الفريق الباريسي ذهابًا في أولدترافورد 2-0 وحظوظه القوية لبلوغ ربع النهائي.

كما اهتمت بخروج ريال مدريد أمام أياكس، قائلة: ”أياكس مغسلة لريال مدريد“، بعدما أذل الفريق الهولندي حامل اللقب في ثلاثة المواسم الأخيرة.