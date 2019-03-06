توتنهام يأمل في خوض دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا بملعبه الجديد

قال ماوريسيو بوكيتينو، مدرب توتنهام هوتسبير، إن ناديه يأمل في استضافة مباراة دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا على ملعبه الجديد الذي يسع 62 ألف متفرج بدلاً من اللعب في استاد ويمبلي.

واضطر توتنهام إلى استضافة المباريات على أرضه في ويمبلي منذ هدم ملعبه القديم وايت هارت لين في نهاية موسم 2016-2017 من أجل بناء الملعب الجديد.

وكان من المفترض أن ينتقل توتنهام إلى الملعب الجديد في أغسطس آب الماضي، لكن لم يحدث ذلك بسبب التأخير في بعض أعمال البناء.

وقال مدرب توتنهام للصحفيين، بعد الفوز 1-صفر على بروسيا دورتموند في إياب دور الستة عشر، يوم الثلاثاء، والتفوق 4-صفر في مجموع المباراتين: ”كنت أتحدث إلى دانييل ليفي (رئيس النادي) بالأمس وكان إيجابيًا بخصوص ذلك“.

وأضاف: ”كنا نستمع إلى أغنية دوري أبطال أوروبا. سيكون من الرائع أن يستمع الاستاد الجديد لهذه الأغنية قبل المباراة. الآن نحن في دور الثمانية وأتمنى أن نستمع إلى الأغنية هناك.

”أتوقع اللعب في الاستاد الجديد. أمنيتنا هي اللعب هناك“.

وسيتعرف توتنهام على منافسه في دور الثمانية عند سحب القرعة في 15 مارس آذار حيث سيلعب مباراتي الذهاب والإياب في الأسبوعين الثاني والثالث من أبريل نيسان.