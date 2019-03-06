بوكيتينو بعد مباراة توتنهام وبروسيا دورتموند: أداء ”السبيرز“ يجب أن يتطور في دور الثمانية

قال ماوريسيو بوكيتينو، مدرب توتنهام هوتسبير، إن ناديه يمكن أن يشعر بالفخر بالوصول إلى دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا، عقب التفوق 4-صفر على بروسيا دورتموند في مجموع المباراتين لكنه يجب أن يطور مستواه أمام عمالقة القارة.

وفاز توتنهام 1-صفر على الفريق الألماني في دورتموند، يوم الثلاثاء، بينما انتصر 3-صفر ذهابًا في لندن الشهر الماضي ليصعد إلى دور الثمانية رغم التعرض لضغط كبير في شوط أول من طرف واحد.

وقال بوكيتينو للصحفيين بعد الفوز في ألمانيا: ”من المهم الوجود في دور الثمانية لكن الفريق يحتاج إلى تقديم المزيد إذا أراد الوصول إلى المستوى التالي“.

وأضاف: ”حتى نملك إمكانية الوجود على نفس مستوى الأندية التي نتحدث عنها سيحتاج الفريق إلى أن يبدأ بقوة“.

ورغم ذلك أظهر توتنهام تحليه بالقدرة على الحسم على مدار المباراتين وتجنب ارتكاب الأخطاء التي تسببت في خروجه من دور الستة عشر أمام يوفنتوس العام الماضي.

???? أنا فخور جدا و سعيد جدا للاعبين، للجمهور و للنادي. كانت مباراة صعبة. التشامبيونز ليج دائما مبارياته صعبة بوتشيتينو مصرحا بعد تأهل فريقه لدور ال8 من دوري أبطال أورباpic.twitter.com/wRT86L84oB — PremierLeagueWorld (@EPLworld) March 6, 2019

وقال المدرب الأرجنتيني: ”تأهلنا بشكل مستحق تمامًا. سجلنا أربعة أهداف ولم نستقبل أي هدف وحدث ذلك أمام فريق يتصدر الدوري الألماني ويملك لاعبين رائعين“.

وأضاف: ”أدينا المهمة. أنا سعيد من أجل اللاعبين والمشجعين. أعتقد أننا حققنا فوزًا مهمًا جدًا. عانينا بعض الشيء في الشوط الأول لكن من المهم جدًا بلوغ دور الثمانية“.

وتابع: ”تعرضنا لعدد من الفرص يزيد عما توقعناه في الشوط الأول لكن المنافس لم يكن يملك ما يخسره وكان يخاطر بشكل كبير. كانت مباراة كبيرة لنا وصعبة جدًا لكني أشعر بفخر كبير“.

واقترب دورتموند من التسجيل قرب نهاية الشوط الأول لولا تألق الحارس هوغو لوريس، الذي تصدى ببراعة لمحاولات ماركو رويس وماريو جوتسه ويوليان فايجل. وبعد ذلك أحرز هاري كين هدف اللقاء الوحيد بعد أربع دقائق من بداية الشوط الثاني.

وقال بوكيتينو: ”كان الأمر صعبًا لكننا بدأنا الشوط الثاني بشكل رائع. أعتقد أنه لا مجال للكثير من التحليل في النهاية.

”يجب فقط الاستمتاع بالوجود في دور الثمانية.. يتعلق الأمر بالاستمتاع ومحاولة التعافي لأننا سنلعب أمام ساوثامبتون، يوم السبت، وستكون معركة كبيرة“.