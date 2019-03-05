مباراة ريال مدريد وأياكس.. كيف تهدر هذه الفرصة يا بنزيما؟ (فيديو)

سقط كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد، بشكل كوميدي أمام مرمى أياكس بعد انفراد صريح، ليثير سخط جمهور الميرنغي، خلال مواجهة الفريقين، مساء الثلاثاء، على ملعب ”سانتياغو برنابيو“، في دوري أبطال أوروبا.

دوري ابطال اوروبا | ريال مدريد 1 × 4 اياكس | فرصة بنزيما و مودريتش ???????????????? ????HD Via : @if24hd__ pic.twitter.com/2TDK3zcxal — فهد موجود (@Mayx404) March 5, 2019

ويخوض الفريقان مباراة إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، وكانت مواجهة الذهاب انتهت بفوز الميرنجي بهدفين لهدف.

وقطع بنزيما الكرة من مدافع أياكس ومررها لمودريتش، الذي أعدها بدوره إلى بنزيما داخل منطقة العمليات منفردًا تمامًا ولكن سقط بغرابة، ليقابلها غاريث بيل ولكن سددها في جسد الحارس.

ويتأخر الريال برباعية مذلة أمام الفريق الهولندي المهيمن بشكل كامل على المباراة.

الهدف الأول جاء في الدقيقة السابعة بعد انطلاقة من تاديش على الجهة اليمنى أسفر عن تمريرة داخل منطقة الجزاء إلى زياش الذي سدد مباشرة إلى شباك الحارس كورتوا معلنًا عن تقدم الفريق الهولندي.

وفي الدقيقة 19 أضاف أياكس الهدف الثاني بعد انطلاقة رائعة من اللاعب تاديتش مجددًا ومراوغة مبهرة ختمها بتمريرة بينية إلى نيريس الذي انفرد ومر من كورتوا ليسدد في الشباك ويحتفل.

وفي الدقيقة 64 سجل أياكس هدفًا رائعًا بقذيفة صاروخية من تاديتش من داخل منطقة الجزاء بيسراه، ليوقف الحكم الاحتفالات ويتجه إلى تقنية الفيديو للتأكد من صحة الهدف، حيث كان هناك شكاً في خروج الكرة إلى رمية تماس في بداية الهجمة لكن أكد حُكام الفيديو صحة الهدف.

وتلقى اللاعب أسينسيو تمريرة داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 70 ليطلق قذيفة أرضية يسارية مرت إلى شباك الكاميروني أونانا ليحتفل سنتياجو بيرنابيو بالهدف الأول.

وأنهى أياكس أمال ريال مدريد بالهدف الرابع في الدقيقة 73 بعد تسديدة صاروخية من شونه من ركلة ثابتة بالقرب من الراية الركنية مرت من فوق كورتوا لتعانق الشباك وتنهي اللقاء مبكرًا.