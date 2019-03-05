بكاء فينيسيوس جونيور وتأثر فاسكيز بعد إصابتهما خلال مباراة ريال مدريد وأياكس‎ (فيديو)

تعرَّض فينيسيوس جونيور، لاعب ريال مدريد، لإصابة قوية خلال مباراة ريال مدريد وأياكس أمستردام خرج على إثرها من مواجهة أياكس أمستردام باكيًا.

وتعرض فينيسيوس جونيور للإصابة وخرج باكيًا من أرض الملعب، ليقرر سانتياجو سولاري المدير الفني للملكي، الدفع بماركو أسينسيو في الدقيقة 35، ليكون التغيير الاضطراري الثاني بعد خروج فاسكيز للإصابة.

وتعرَّض لوكاس فاسكيز للإصابة في الدقيقة (29)، وخرج باكيًا من أرض الملعب، وقرر سولاري الدفع بغاريث بيل بدلًا منه.

وتأخر ريال مدريد بثنائية ضد أياكس، في اللقاء الذي جمع الفريقين، على ملعب ”سانتياغو برنابيو“، لخوض مباراة إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

ونجح زياش في استغلال الخطأ الدفاعي، وضغط على توني كروس، وقابل عرضية زميله، وسدد قوية محرزًا هدف التقدم لفريقه.

وأضاف ديفيد ناريس الهدف الثاني لأياكس في الدقيقة 18 من انفراد بمرمى كورتوا حارس الريال.