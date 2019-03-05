أياكس يُنهي هيمنة ريال مدريد على دوري أبطال أوروبا ويسحقه في سنتياغو برنابيو (فيديو)

أنهى فريق أياكس أمستردام الهولندي، هيمنة ريال مدريد الإسباني على لقب دوري أبطال أوروبا، الذي حصده لثلاث سنوات متتالية، وأقصاه من البطولة بعد الفوز عليه 4/1، في معقل ”الملكي“ على ملعب سنتياغو برنابيو.

وصعد أياكس بالفوز في مجموع المباراتين (3/5) بعد خسارته 2/1 في مباراة الذهاب على ملعب كرويف أرينا.

دخل ريال مدريد اللقاء مهاجمًا منذ أول دقيقة في محاولة منه لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لصالحه.

ومع حلول الدقيقة السابعة بادر أياكس بالتسجيل عن طريق المغربي حكيم زياش، وبعدها أضاف الفريق الهولندي الهدف الثاني في الدقيقة 18 عبر البرازيلي دافيد ناريس.

وفي الوقت الذي بحث فيه ريال مدريد عن فرصة تقليص النتيجة، أضاف أياكس الهدف الثالث في الدقيقة 62 عن طريق الصربي دوشان تاديتش.

ونجح ماركو أسينسيو في تقليص النتيجة بإحرازه للهدف الأول للريال في الدقيقة 70.

ولم يمر على هدف الريال طويلًا، فبعدها بدقيقتين أحرز أياكس الهدف الرابع عن طريق الدنماركي لاسه شوني.

وتوالت الفرص الضائعة من جانب لاعبي الفريقين دون أن تتغير النتيجة، لينتزع أياكس بطاقة التأهل إلى ربع النهائي.

ريال مدريد 0 × 1 أياكس | هدف حكيم زياش pic.twitter.com/ld4xwy24fu — ………………………………….. (@5pJ3syFzZH4cRYo) ٥ مارس ٢٠١٩

ريال مدريد 0 × 2 أياكس | هدف نيرس pic.twitter.com/b46wA0DJvs — ………………………………….. (@5pJ3syFzZH4cRYo) ٥ مارس ٢٠١٩

ريال مدريد 0 × 3 أياكس | هدف تاديتش pic.twitter.com/k0Ad4wNzk3 — ………………………………….. (@5pJ3syFzZH4cRYo) ٥ مارس ٢٠١٩

ريال مدريد 1 × 3 أياكس | هدف اسينسيو pic.twitter.com/iyn2OyQRxr — ………………………………….. (@5pJ3syFzZH4cRYo) ٥ مارس ٢٠١٩