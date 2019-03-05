أهداف مباراة ريال مدريد وأياكس.. 2/0 للفريق الهولندي (فيديو)

تقدم المغربي حكيم زياش لاعب نادي أياكس أمستردام الهولندي بهدف في شباك ريال مدريد، مع حلول الدقيقة السابعة، خلال المباراة التي تقام بين الفريقين على ملعب ”سانتياغو برنابيو“، لخوض مباراة إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

ونجح زياش في استغلال الخطأ الدفاعي وضغط على توني كروس، وقابل عرضية زميله وسدد قوية محرزًا هدف التقدم لفريقه.

ريال مدريد 0 × 1 أياكس | هدف حكيم زياش pic.twitter.com/ld4xwy24fu — ………………………………….. (@5pJ3syFzZH4cRYo) ٥ مارس ٢٠١٩

وأضاف ديفيد ناريس الهدف الثاني لأياكس في الدقيقة 18 من انفراد بمرمى كورتوا حارس الريال.

ريال مدريد 0 × 2 أياكس | هدف نيرس pic.twitter.com/b46wA0DJvs — ………………………………….. (@5pJ3syFzZH4cRYo) ٥ مارس ٢٠١٩

ويكفي ريال مدريد التعادل السلبي أو الهزيمة بهدف دون مقابل في مباراة اليوم، لبلوغ الدور ربع النهائي بمسابقة دوري أبطال أوروبا، بعدما تغلب في مباراة الذهاب التي أقيمت بملعب ”يوهان كرويف أرينا“ في العاصمة الهولندية ”أمستردام“ بهدفين مقابل هدف واحد.