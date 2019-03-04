موعد مباراة ريال مدريد ضد أياكس في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

بعد أن تحطم موسمه المحلي بهزيمتين متتاليتين أمام نادي برشلونة، سيصب ريال مدريد تركيزه على الاحتفاظ بلقب دوري أبطال أوروبا، كوسيلة وحيدة لإنقاذ ما تبقى من موسمه المتعثر.

ومع استعداد ريال لاستقبال أياكس أمستردام، غدًا الثلاثاء، في إياب دور الستة عشر، يعاني بطل أوروبا في آخر ثلاثة مواسم من أزمة هجومية؛ إذ هز الشباك مرة واحدة من اللعب المفتوح في آخر أربع مباريات.

وكان ريال محظوظًا في فوزه 2-1 في مباراة الذهاب في أمستردام، وهو ما يعني أنه بحاجة إلى التعادل أو حتى الخسارة 1-صفر لبلوغ دور الثمانية، لكن فشله في هز شباك المنافسين أصبح مقلقًا.

وعلى النقيض، قدم أياكس أداء مذهلًا منذ الخسارة في الذهاب، وأحرز 13 هدفًا، واهتزت شباكه مرة واحدة في ثلاث مباريات.

وسيكون بطل أوروبا السابق منتعشًا بعدما قرر الاتحاد الهولندي لكرة القدم تأجيل مباراته ضد جفوله في الدوري لمنحه وقتًا أطول للراحة والاستعداد قبل رحلته إلى استاد ”سانتياغو برنابيو“.

وأهدر ريال العديد من الفرص في سقوطه بنتيجة 3-صفر أمام برشلونة في إياب كأس ملك إسبانيا، وأطاح لاعبوه بالكرة مرارًا خارج المرمى من داخل منطقة الجزاء.

وسدد ريال أكثر على المرمى في الهزيمة 1-صفر أمام غريمه الكتالوني في الدوري، يوم السبت، لكن الكرات كانت تصطدم بأجساد مدافعي برشلونة ولم يظهر الحارس مارك-أندريه تير شتيغن كثيرًا.

وجاء هدفا ريال في فوزه 2-1 على ليفانتي الأسبوع الماضي من ركلتي جزاء، بينما كان هدف كاسيميرو بضربة رأس هو الأخير من لعب مفتوح في خسارته 2-1 أمام ضيفه جيرونا يوم الـ17 من فبراير/ شباط.

ولا يبدو أن المدرب سانتياغو سولاري يشعر بالقلق من معاناة فريقه في تسجيل الأهداف.

وقال المدرب الأرجنتيني بعد الهزيمة 1-صفر أمام برشلونة: ”هذه الأمور تحدث لفترة. في بعض الأحيان تدخل كل الكرات الشباك وفي أحيان أخرى لا.

”سنحاول فعل كل شيء للتأكد من أن ما أضعناه (يوم السبت) أو الأربعاء الماضي سيتحقق في المباراة المقبلة. سنواصل المحاولة“.

* أداء بائس

لكن في ظل الأداء الحالي، سيكون من الصعب معرفة من أين ستأتي الأهداف ضد أياكس، إذ لم يقترب أي لاعب من سد الفراغ الذي خلفه رحيل كريستيانو رونالدو، هداف ريال عبر العصور، إلى يوفنتوس في يوليو تموز الماضي.

وفشل كريم بنزيما، هداف الفريق برصيد 15 هدفًا في الدوري وأوروبا، في هز الشباك من اللعب المفتوح في آخر أربع مباريات، بينما يقدم زميله غاريث بيل أداءً بائسًا.

وظهر اللاعب الويلزي ثلاث مرات فقط في التشكيلة الأساسية في آخر عشر مباريات، وتعرض لصيحات استهجان من الجماهير عند استبداله بعد أداء سيّئ آخر ضد برشلونة، يوم السبت.

وكان البرازيلي الشاب فنيسيوس أبرز لاعبي ريال في 2019 حتى الآن، وهو من يصنع الفرص، لكنه بعيد عن التسجيل منذ أن حجز مكانه في الفريق في أكتوبر/ تشرين الأول.

وأحرز القائد سيرجيو راموس 11 هدفًا بجميع المسابقات من مركزه كمدافع، لكنه سيغيب عن المباراة بسبب الإيقاف تاركًا ثغرة كبيرة على الجانبين الهجومي والدفاعي.

موعد مباراة مباراة ريال مدريد وأياكس أمستردام الهولندي

تنطلق المباراة، غدًا الثلاثاء، في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة بتوقيت السعودية، وتنقل عبر قناة beIN SPORTS HD 1، بتعليق علي محمد علي وخالد الحدي.