نيمار يراوغ باريس سان جيرمان ويغازل ريال مدريد

أثار البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، الجدل مجددا حول مستقبله في النادي الفرنسي.

ووصف نيمار اللعب لنادي ريال مدريد الإسباني بأنه ”فرصة جذابة للغاية“، ما يثير الشكوك حول نوايا اللاعب المستقبلية.

وقال نيمار في مقابلة مع صحيفة ”غلوبو“ البرازيلية: ”ريال مدريد أحد أكبر الأندية في العالم.. وأي لاعب يهتم به نادي ريال مدريد سيشعر بالرغبة للعب هناك.. الآن أنا سعيد للغاية في باريس سان جيرمان، ومع ذلك فلا أحد يعلم المستقبل“.

وأضاف: ”اللعب لبرشلونة كان حلماً نجحت في تحقيقه، الآن أنا ألعب في باريس سان جيرمان، وأشعر بسعادة كبيرة لتواجدي في صفوف هذا الفريق، ولكن الأمور تتغير سريعاً، بعد 3 أشهر من الآن يمكن أن تكون هناك تغيرات، إذا جاء الرئيس وتحدث مع أي لاعب فإن هذا يضعه في مأزق، ولا يمنحه أي فرصة للهروب، ولكنه في الوقت ذاته ربما يقرر الرحيل“.

واستدرك نيمار: ”لا أتحدث عن نفسي هنا، ولكني أتكلم عن القضية بشكل عام، فحياة اللاعبين سريعة للغاية ويحدث بها أمور غير متوقعة، وكل الأشياء تتغير في ثوان معدودة“.

ويعاني نيمار من إصابة أبعدته عن الملاعب، ولكن تلك الإصابة لم تمنع التقارير التي تتوقع إمكانية انتقاله إلى نادي ريال مدريد الإسباني، بعد أن أغلق برشلونة باب العودة في وجهه، عقب رحيله عن البلوغرانا قبل عامين، مقابل 222 مليون يورو، قيمة الشرط الجزائي في عقده.

وكان ناصر الخليفي، رئيس باريس سان جيرمان، أكد من قبل أن نيمار سيبقى في صفوف نادي العاصمة الفرنسية بنسبة 2000%، وكذلك الحال بالنسبة للمهاجم الشاب كيليان مبابي.