رسميًا.. إيقاف راموس مباراتين بدوري أبطال أوروبا بعد تعمده الحصول على إنذار أمام أياكس

قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” إيقاف سيرجيو راموس مدافع ريال مدريد مباراتين بسبب تعمد الحصول على بطاقة صفراء خلال مباراة أياكس أمستردام الهولندي بدوري أبطال أوروبا.

ونال راموس البطاقة الصفراء الثانية في مباراة أياكس بذهاب دور الـ16 لدوري الأبطال، من أجل الغياب عن مباراة الإياب، بعد فوز الملكي في مباراة الذهاب.

وفاز ريال مدريد بهدفين مقابل هدف وحيد لأياكس، في المباراة التي أقيمت بينهما بالعاصمة الهولندية أمستردام.

يذكر أن تلك المباراة شهدت وصول راموس إلى المباراة رقم 600 له مع ريال مدريد، وهو سابع لاعب في جدول ترتيب الأكثر خوضًا للمباريات في تاريخ النادي.

ويستضيف ريال مدريد فريق أياكس على ملعب سانتياغو برنابيو يوم 5 مارس الجاري ضمن إياب دور الستة عشر من مسابقة دوري أبطال أوروبا.