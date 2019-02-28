راموس يطلب من زملائه التماسك حتى لا يسجل نادي برشلونة 6 أهداف (صورة)

رصدت صحيفة “ ماركا “ كلمات المدافع سيرجيو راموس قائد ريال مدريد لزملائه، بعد الهدف الثالث الذي سجله الأوروغوياني لويس سواريز من ضربة جزاء على طريقة بانينكا، والذي كان الهدف الأخير في كلاسيكو إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

وقال راموس لزملائه :“ اتحدوا حتى لا يسجلوا علينا 6 أهداف .“

وكان راموس -حسب الصحيفة- يخشى أن يتراخى زملاؤه نتيجة اليأس وتلقيهم 3 أهداف رغم المستوى الجيد الذي قدموه وإضاعتهم لبضع فرص، وهو ما كان سيتيح لبرشلونة تسجيل المزيد من الأهداف.

وحاول لاعبو ريال مدريد في الدقائق الأخيرة، تسجيل هدف على الأقل، واحتفظوا بالكرة كثيرًا خوفًا من فقدانها لتصبح محاولات مرتدة للفريق الكاتالوني، لكنهم فشلوا في تقليص النتيجة وانتهى اللقاء 3-0.