نادي برشلونة يحقق إنجازًا تاريخيًّا بعد الفوز على ريال مدريد في الكلاسيكو

قالت صحيفة ”سبورت“ إن نادي برشلونة نجح في تحقيق إنجاز تاريخي في كرة القدم الإسبانية، بعد فوزه على ريال مدريد مساء الأربعاء 3- صفر، بملعب سانتياغو برنابيو، في إياب الدور نصف النهائي لمسابقة كأس الملك.

وتأهل برشلونة إلى المباراة النهائية لمسابقة كأس الملك، بعد عبوره عقبة ريال مدريد، في كلاسيكو الكأس، 4-1 بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وينتظر برشلونة الفائز من فريقي ريال بيتيس وفالنسيا، في النهائي المقرر له يوم الـ 25 من مايو المقبل، على ملعب ”بينيتو فيلامارين“ بمدينة إشبيلية.

وأشارت ”سبورت“ الإسبانية إلى أن برشلونة نجح في تسجيل رقم قياسي بمسابقة كأس الملك، بعد أن تأهل للمباراة النهائية للمرة السادسة على التوالي، وهو إنجاز لم يحققه أي فريق إسباني من قبل.

وتأهل برشلونة، بعد الفوز على ريال مدريد أمس، إلى نهائي كأس ملك إسبانيا 41 مرة، وحقق البطولة في 30 مناسبة، وينتظر النهائي المقبل للوصول إلى اللقب الحادي والثلاثين.

وتابعت الصحيفة بقولها: ”في نهائي الكأس يوم الـ25 من مايو، فإن برشلونة ينتظر كتابة تاريخ جديد أيضًا، إذ يمكنه أن يكون أول فريق في إسبانيا يفوز بالبطولة 5 مرات متتالية، علمًا بأنه نال الكأس 4 مرات متتالية من أعوام 2015 إلى 2018، ولكن هذا الرقم يشترك فيه -أيضًا- فريق ريال مدريد من 1905 إلى 1908، وفريق أتلتيكو بيلباو من 1930 إلى 1933“.

وكانت آخر مرة يخسر فيها برشلونة نهائي الكأس في عام 2014، عندما توّج ريال مدريد باللقب بعد الفوز على البارسا 2-1 في المباراة النهائية.