”يويفا“ يفتح ملفًا تأديبيًا ضد برشلونة بسبب مباراته مع توتنهام في دوري أبطال أوروبا

قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ”يويفا“، فتح ملف تأديبي ضد نادي برشلونة الإسباني بسبب أحداث وقعت في مباراة الفريق ضد توتنهام بدور المجموعات، بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم، والتي انتهت بالتعادل بهدف لمثله.

ووجَّه ”يويفا“ تهمة سوء التنظيم لبرشلونة في تلك المباراة، التي أُقيمت على ملعب ”كامب نو“، يوم 11 من شهر ديسمبر للعام 2018.

وكما هو موضح، تم تحديد فتح الملف التأديبي لبرشلونة بعد شكوى مقدمة من توتنهام نفسه، وإجراء تحقيق تأديبي أجرته إدارة الأخلاقيات والتأديبات التابعة للاتحاد الأوروبي، وفقًا للمادة 55 من اللائحة التأديبية.

وسيصدر القرار خلال اجتماع الاتحاد الأوروبي المقرر له 28 مارس المقبل.

وكان ”يويفا“ فتح أيضًا تحقيقًا رسميًا ضد النادي الكتالوني بسبب أحداث مباراة البلوغرانا وأوليمبك ليون بدور الـ16 بدوري الأبطال بسبب استخدام الجمهور للألعاب النارية.

واستطاع برشلونة التأهل إلى دور الـ 16 من البطولة، وحقق التعادل السلبي في مباراة الذهاب أمام ليون الفرنسي، في المباراة التي أُقيمت على ملعب ”أولمبيك ليون“، وتقام مباراة العودة يوم 13 مارس المقبل على ملعب ”الكامب نو“.

ويخوض برشلونة غدًا ”كلاسيكو“ مهمًا أمام ريال مدريد في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، وتقام المباراة على ملعب ”سانتياغو برنابيو“ بعدما انتهت مباراة الذهاب في ”الكامب نو“ بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1-1.