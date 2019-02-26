الكلاسيكو.. إعلان قائمة نادي برشلونة لمواجهة ريال مدريد في كأس ملك إسبانيا

أعلن إرنستو فالفيردي، المدير الفني لنادي برشلونة الإسباني، عن قائمة فريقه لمباراة الكلاسيكو غدًا أمام ريال مدريد.

ويحل البلوغرانا ضيفًا على ”الميرنغي، لخوض إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

وشهدت القائمة عودة الثنائي آثر ميلو والحارس الهولندي ياسبر سيلسين بعد غياب للإصابة.

واختار فالفيردي، المدير الفني للبارسا، قائمة تضم:

مارك تير شتيغن، ياسبر سيليسين، إينياكي بينا، نيلسون سيميدو، جيرارد بيكيه، كليمنت لينغليت، صامويل أومتيتي، جوردي ألبا، سيرجيو بوسكيتس، إيفان راكيتيتش، سيرجي روبيرتو، أرتورو فيدال، كارليس آلينا، فيليب كوتينيو، آرثر ميلو، ليونيل ميسي، لويس سواريز، عثمان ديمبلي.

وكان ريال مدريد قد عاد بتعادل ثمين من عقر دار الغريم الأزلي برشلونة، في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، على ملعب كامب نو، بنتيجة 1-1.