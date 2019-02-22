استعدادًا لمباراة ريال مدريد.. تأجيل لقاء لأياكس أمستردام في الدوري الهولندي

سيحصل أياكس على أسبوع راحة؛ للاستعداد لمواجهة ريال مدريد في إياب دور الـ 16 بدوري أبطال أوروبا، بعدما وافق الاتحاد الهولندي على تأجيل مباراته ضد جفوله في الدوري.

وخسر أياكس بطل أوروبا 4 مرات 2/1 في الذهاب على أرضه الأسبوع الماضي رغم تفوقه على ريال مدريد في أغلب فترات المباراة لتصبح آماله ضعيفة في بلوغ دور الـ 8 لأول مرة منذ 2003.

وكان من المقرر أن يلعب أياكس، صاحب المركز الثاني متأخرًا بـ 4 نقاط عن آيندهوفن، ضد جفوله يوم السبت الثاني من مارس، قبل 3 أيام من مواجهة حامل اللقب لكن مباراته المحلية ستتأجل حتى الأربعاء 13 مارس.

واعتذر النادي لجماهيره لكنه تمنى أن يتفهموا مدى أهمية هذا التأجيل.

وقال أياكس في بيان: ”تقدم أياكس بطلب لتغيير موعد المباراة إلى الاتحاد الهولندي بهدف زيادة التركيز على الاستعداد للمواجهة المهمة والحاسمة ضد ريال مدريد“.

”يتفهم أياكس أن الموعد الجديد في وسط الأسبوع ليس مثاليًا لجميع الجماهير. جميع المواعيد الأخرى بدت مستحيلة؛ لأسباب تنظيمية وليس لأياكس أي تأثير عليها“.

وأشار النادي إلى أنه سيقدم تعويضات إلى حاملي التذاكر الموسمية الذين لن يحضروا المباراة في موعدها الجديد.