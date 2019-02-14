لقطات جديدة تورط سيرجيو راموس بعد مباراة ريال مدريد ضد أياكس بدوري أبطال أوروبا (صورة)

أصبح سيرجيو راموس قائد ريال مدريد الإسباني مهددًا بالغياب مباراتين في دوري أبطال أوروبا، حال استعان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، بتصريحاته بعد مباراة الفريق الملكي مع أياكس أمستردام الهولندي، الأربعاء، أو لقطات نشرتها عدة وسائل إعلام إسبانية.

ونشر برنامج ”el golazo de gol“ لقطات تؤكد أن سيرجيو راموس استشار مع دكة البدلاء للحصول على بطاقة صفراء بعد الهدف الثاني الذي سجله ماركو أسينسيو في الدقيقة 87.

وسأل سيرجيو راموس دكة البدلاء إن كان عليه البحث عن بطاقة بعد الهدف الثاني الذي يسهل من مهمة ريال مدريد في مباراة الإياب.

وحصل قائد ريال مدريد على الإنذار في الدقيقة 90، بعد تدخل على كاسبر دولبيرغ، ورغم أنه تدخل عادي، وجاء لمنع هجمة مرتدة لفريق أياكس وحصول راموس على البطاقة الصفراء، لكن القوانين قد تبعد سيرجيو راموس عن مباراة الإياب ومباراة ذهاب دور ربع النهائي في حال تأهل ريال مدريد.

وحاول راموس بعد المباراة نفي تعمد الحصول على البطاقة الصفراء، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ليغيب عن مباراة الإياب، ويكون جاهزًا للعب مباريات ربع النهائي، بينما تلغى جميع البطاقات قبل دور نصف النهائي على كل اللاعبين باستثناء الموقوفين.