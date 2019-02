مباراة ليفربول وبايرن ميونخ.. أين اختفى محمد صلاح القديم ولماذا يتفوق كريستيانو رونالدو وميسي عليه؟

خرج نادي ليفربول الإنجليزي بتعادل مخيب للآمال أمام بايرن ميونخ الألماني، أمس الثلاثاء، في ذهاب دور الـ16 لمسابقة دوري أبطال أوروبا، على ملعب أنفيلد، لينتظر الفريقان الجولة الحاسمة في ”أليانز آرينا“، يوم الـ 13 من مارس المقبل.

ولم يظهر المصري الدولي محمد صلاح بمستواه المعروف عنه خلال موقعة أنفيلد، وغاب عنه التوفيق أمام المرمى في العديد من المناسبات، وكذلك الحال لزميله السنغالي ساديو ماني، الذي أهدر فرصتين محققتين أمام مرمى الحارس مانويل نوير.

وعلّقت صحيفة ”الديلي إكسبريس“ البريطانية، في تقرير نشرته اليوم الأربعاء، على مستوى صلاح في مباراة ليفربول وبايرن ميونخ، وقالت إن الدولي المصري لم يقدّم أفضل ما لديه خلال المباراة، وأن هذا المستوى يطرح تساؤلاً مهماً: ”أين يختفي محمد صلاح القديم؟“، في إشارة إلى أداء ”الملك المصري“ خلال الموسم الماضي.

