نادي ليفربول يمنع محمد صلاح من تكرار سيناريو سواريز وكوتينيو

واصلت الصحافة البريطانية حديثها عن الدولي المصري محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، بعد التقارير التي أشارت الأسبوع الماضي إلى رغبة نادي يوفنتوس الإيطالي في ضمه الموسم المقبل، في صفقة قياسية تصل إلى 200 مليون يورو.

وقالت صحيفة ”الديلي إكسبريس“ البريطانية، في تقرير نشرته، اليوم الأحد، إن نادي ليفربول سيمنع محمد صلاح من الرحيل عن قلعة أنفيلد، أياً كانت العروض المغرية المقدمة إليه.

القدرات المالية

وأشارت إلى أن القوة المالية لليفربول ستمنع رحيل محمد صلاح أو أي نجم آخر في الفريق، كما حدث في السابق مع الأوروغوياني لويس سواريز، والبرازيلي كوتينيو، نجمي برشلونة الإسباني حاليًا.

وأضافت نقلاً عن مصدر مقرب من إدارة ليفربول أن الريدز يمتلك الآن القدرات المالية التي تساعده في الحفاظ على نجوم الفريق، والتصدي لأي إغراءات من أثرياء القارة الأوروبية لضم لاعبيه.

وأعلن نادي ليفربول الأسبوع الماضي أنه حقق ربحًا صافيًا في عام 2018، بلغ 125 مليون جنيه إسترليني، وهو رقم قياسي يحققه النادي لأول مرة في تاريخه.

وأكدت الصحيفة، أن ليفربول لا يشعر بأي قلق أو توتر إزاء العروض المغرية المقدمة لمحمد صلاح أو أي نجم آخر في الفريق، وأن النادي سيرفض كل هذه العروض أيًا كانت.

تغيير الاستراتيجية

وأشارت إلى أن ليفربول لم يعد هذا النادي الذي يعرض لاعبيه للبيع، كما كان في السابق، وأن الألماني يورغن كلوب مدرب الفريق غيّر استراتيجية النادي ليكون جاذبًا للنجوم وليس طاردًا لهم من أجل المنافسة على الألقاب سواء على الصعيد المحلي أو الأوروبي.

وتمتد عقود نجوم ليفربول، محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني، والبرازيلي روبرتو فيرمينو إلى منتصف عام 2023، بعد أن جدد اللاعبون الثلاثة عقودهم رفقة الريدز.