كلوب يقرر تجميد مفاوضات رحيل محمد صلاح.. ونادي ليفربول يواجه ”الاختيار الصعب“

قالت تقارير صحفية، إن الألماني يورغن كلوب، مدرب نادي ليفربول الإنجليزي، حسم قراره بشأن رحيل النجم المصري محمد صلاح إلى يوفنتوس الإيطالي.

وبحسب صحيفة ”توتوسبورت“ الإيطالية، فإن كلوب قرر ”تجميد“ أي مفاوضات تتعلق بانتقال صلاح إلى اليوفي، ودخوله في صفقة تبادلية مع الأرجنتيني باولو ديبالا، إلى نهاية الموسم.

وبحسب صحيفة ”غارديان“ البريطانية، فإن نادي يوفنتوس عرض 200 مليون يورو للحصول على خدمات محمد صلاح بداية من الموسم الجديد، في حين أشارت تقارير أخرى إلى احتمال وجود صفقة تبادلية بين ليفربول ويوفنتوس، تضم صلاح وديبالا، وحصول الريدز على 50 مليون يورو إضافية.

وأحرز محمد صلاح 17 هدفًا هذا الموسم مع ليفربول في الدوري الإنجليزي، إضافة إلى صناعة 7 أهداف أخرى، وتسجيل 3 أهداف في دوري أبطال أوروبا، وهو ما جعل عمالقة أوروبا يطاردون النجم المصري.

وقالت صحيفة ”الديلي ستار“ البريطانية إن ليفربول سيواجه صعوبة شديدة في الحفاظ على نجمه المصري، بعد نهاية الموسم الجاري، في ظل العروض المغرية التي يتلقاها، خاصة أن الريدز حصل على خدمات صلاح مقابل 40 مليون يورو، وسيكون من الصعب ”على الصعيد التسويقي“، رفض 5 أضعاف هذا الرقم، لبيع النجم المصري.

ويرتبط صلاح البالغ من العمر 27 عامًا بعقد مع ليفربول يمتد إلى عام 2023.